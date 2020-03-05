Alerjiler bağışıklık sistemimizi yormakla kalmaz, vücudumuzu da yorabilir.Alerjik hastaların pek çoğunda kronik yorgunluk görülebilmektedir. Alerjilerin insanlara yorgun hissettirmesinin birkaç sebebi vardır.

Öncelikle kimyasal düzeyde baktığımızda, vücut bir alerjenle temas ettiğinde, bağışıklık sisteminin kimyasallar ve antikorlar salarak vücudu savunmaya çalışması yorgunluğa yol açabilir. Alerjenle temas sonucunda kişinin bağışıklık sisteminde aktive olan antikorlar, immünoglobulin E adı verilen bir tiptir ve vücuttaki mast hücrelerinde bulunurlar. Mast hücreleri, cilt, bağırsak ve solunum yolları gibi bölgelerde bulunur. Bu hücreler histamin adı verilen bir kimyasal depolar ve alerjik reaksiyona yol açan bir alerjenle temas karşısında histamin salgılarlar. Histamin ve immünoglobulin E antikorlarının salınmasının yanı sıra enflamatuar bir tepki, kaşıntı, şişme, solunum yolları tıkanıklığı ve yorgunluğa neden olabilir. Yani alerjik reaksiyonlar vücutta enflamatuar bir yanıta da neden olabilmekte, bu durum da kişiyi yorgun ve halsiz hissettirebilmektedir.

Alerjik reaksiyonların kimyasal düzeyde yol açtığı bu yorgunluğun yanı sıra, tıkanıklık, öksürme ve hapşırma gibi alerji semptomları kişinin uyku düzenini bozarak yorgunluk hissinin daha da artması sonucunu doğurabilir. Örneğin alerji kaynaklı burun tıkanıklığı nedeniyle uykusuzluk yaşanabilir.

Yorgunluğun üçüncü bir olası nedeni alerji ilaçlarıdır. Psödoefedrin ve antihistaminikler gibi dekonjestanlar uyuşukluğa neden olabilir ya da uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Bu da kişinin ertesi gün yorgun hissetmesine neden olabilir.

Alerji yorgunluğu ile mücadele etmek içinöncelikle alerjilerin tedavisine yönelmek gerekmektedir. Alerji tedavisinde ortalama 10-12 haftada sonuç verebilen etkili yöntemlerden bir tanesi biorezonanstır. Biorezonans yönteminin alerji tedavisine biofiziksel açıdan yaklaşır. Biorezonansın temeli olan hastalıklı hücrelere yaydıklarının tam aksi yönde frekans yollayarak nötrleştirme yaklaşımı alerjenler için de geçerlidir. Bu yolla alerjenlerin vücuttaki frekans izleri silinerek tedavi sağlanabilir. Biorezonans ile alerji tedavisinde başarı oranı yüzde 90’lardadır. Biorezonans tedavisinde herhangi bir kimyasal takviyesi kullanılmadığından risksiz ve yan etkisizdir. Ayrıca biorezonans terapileri elektrotlar aracılığıyla uygulandığından herhangi bir rahatsızlık, acı da hissedilmeyecektir.

Alerjilere bağlı olarak ortaya çıkabilen kronik yorgunluk, huzursuzluk, odaklanma güçlüğü gibi durumlar iş kaybına, çocuklarda ise dikkat eksikliğine bağlı olarak öğrenme güçlüğü ve okulda devamsızlığa yol açabilmektedir. Alerjilerin yaşam kalitemizi kısıtlaması, bağışıklığımızı ve bedenimizi yormasına göz yummamalıyız. Zira bu durum bağışıklık sistemimizi güçsüz düşürerek ortaya çıkan kanserden depresyona kadar pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir.