Astım, genel olarak solunum yollarının iltihabı ve şişmesine bağlı olarak akciğerlere girip çıkabilen hava miktarının azalmasıyla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Bununla birlikte astımın türleri ve her bir türün kendi tetikleyicileri vardır. Yaygın görülen hastalıklardan biri olan astım, birçok vakada ilaç kullanımı ve astım ataklarına neden olan tetikleyicilerden kaçınarak hayat boyu yönetilmeye çalışılmaktadır. Oysa ülkemizde giderek yaygınlaşmaya başlayan biorezonans metodu, astım tedavisinde umut olabilmektedir.

Astım türleri şunlardır:

Alerjik astım: İlaç, bir kişinin astım semptomlarını kontrol etmesine yardımcı olabilir. Biorezonans metodu ise kişide alerjik astımı tetikleyen etkenleri ortadan kaldırarak tedavi etmeyi hedefler. Alerjik astımı bulunan kişilerin çoğu egzama, besin alerjisi, alerjik rinit gibi farklı alerjik hastalıklara da yatkındır. Alerjik astımı tetikleyebilen alerjenler polen, küf, süt, yumurta, fındık, toz akarları, böcek dışkıları, sigara dumanı, ağır parfümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alerjik olmayan astım: Alerjik olmayan astımda, bir atağın tetiklenmesi için alerjen gerekmez. Yetişkinlikte ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir ve kadınları daha fazla etkiler. Alerjik olmayan astımın genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir kişi örneğin egzersiz, stres, nem, soğuk hava, hava kirliliği, soğuk algınlığı gibi etkenlere maruz kaldığında atak yaşayabilir. Nefes darlığı, hırıltılı solunum veya öksürük gibi semptomları neyin tetiklediğini belirlemek için biorezonansa özel kan testinden yararlanılabilir. Bu test 6400’ü aşkın patojeni, vücuda herhangi bir madde yüklemesi yapmaksızın, risksiz bir şekilde sadece parmaktan alınan birkaç damla kanda test edebilmemizi sağlar. Bununla birlikte tedavide de biorezonans metodundan yararlanılabilir.

Mevsimsel astım: Mevsimsel astımda, semptomlar belirli koşullarda veya yılın belirli zamanlarında alevlenir. Örneğin, polen miktarının en yüksek olduğu saman nezlesi mevsimi, fırtına ve ani sıcaklık değişiklikleri, hava kirliliğinin daha kötü olduğu günler (özellikle soğuk havalarda), kış aylarında, daha fazla soğuk algınlığı ve grip virüsü olduğunda… Bu kişilerin hem evde hem de araba yolculuklarında kapı ve pencereleri kapalı tutmaları, ilaçlarını sürekli el altında bulundurmaları, soğuk hava teneffüsünden korunmaları gerekir. Biorezonans metodu burada da tedavi imkanı sunmaktadır.

Mesleki astım: Boya kimyasallarına, aerosollere, haşere ilaçlarına ya da diğer zararlı maddelere maruz kalan kişilerde görülür. Semptomların süresi bu ve diğer maddelere maruz kalma düzeyine bağlı olarak değişebilir. Bazı insanlar maruz kaldıktan sonra 24 saat içinde astım atağı geçirebilir. Bazılarında ise herhangi bir semptomun gelişmesi aylar, hatta yıllar alabilir.

Egzersize bağlı astım: Egzersize bağlı astımda semptomlar, egzersiz sırasında veya hemen sonrasında (yaklaşık 5-20 dakika içinde) alevlenir. Egzersize bağlı olağan nefes darlığından farklı olarak öksürük, hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı da içerebilen bir durumdur. Klorlu havuzlar, dışarıda koşarken veya bisiklet sürerken kirli havaya maruz kalma, yoga yaparken sıcak, nemli hava gibi durumlar semptomları artırır. Önemli olan altta yatan nedeni bulup çözmektir ki biorezonans tedavisi yaklaşımı da bu yöndedir.