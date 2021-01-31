Bağışıklık güçlendirici süper gıdalar

1. Antioksidan kaynaklarına diyetinizde yer verin

Sebze ve meyveler içerisindeki yüksek antioksidan içeriklerinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynamaktadır. Özellikle C vitamininden zengin, kuşburnu, maydanoz, greyfurt, yeşil biber, A vitamininden zengin beta karoten içerikli bal kabağı, ıspanak, havuç ve E vitamininden zengin zeytinyağı, badem, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemi için güçlü antioksidan kaynakları olup bağışıklık için önemi büyüktür. Tabağımızda çeşitli antioksidan kaynaklarına yer vermek hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlü tutmak için altın standarttır.

2. Yoğurt, kefir gibi probiyotik içerikli gıdalar tüketin

Bağırsaklarımızda yararlı bakterilerin artması, böylelikle bağırsak floramızın sağlığının korunmasına ve bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca probiyotikler vücutta vitamin ile minerallerin emilimini kolaylaştırırken ilaveten enflamasyonu azaltarak bağışıklık sistemini önemli şekilde desteklemektedir.

3. Zencefil ve zerdeçal

Zencefil ve zerdeçal bağışıklık sisteminin güçlenmesinde olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Güçlü antioksidan kaynağı ve vücutta anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki yaratan zencefil ve zerdeçal toz olarak çorbalarda ve yemeklerde tercih edilebilir. Ayrıca taze zencefili sıcak suda demleyerek çayını da tercih edebilir, hastalıklara karşı savunma sistemimizi güçlü kılabiliriz.

4. Yulaf

İçerisindeki beta glukan ve çinko sayesinde bağışıklığın desteklenmesinde önemli bir kaynaktır. Bitkisel protein olmasının yanı sıra zengin lif içeriği sayesinde oldukça faydalı bir besindir. Ayrıca ilaveten yulafla ilgili yapılan güncel çalışmalar, vücuttaki enfeksiyonu azalttığını, diyabet, kalp rahatsızlıklarının önlenmesinde de önem taşıdığını vurgulamaktadır.

5. Doğal bitki çayları

Özellikle içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisi sürecinde bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha anladık. Hele ki kış mevsiminde bağışıklığımızı destekleyecek, içimizi ısıtacak sıcacık bitki çaylarının önemi kaçınılmazdır. Yeşil çay, kuşburnu, ıhlamur C vitamini içeriği ile, taze zencefil B3, B6 ve antibakteriyal özelliği ile vücutta antioksidan etki yaratarak bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilemektedir.