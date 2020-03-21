Öncelikle Corona virüs mücadelesinde toplumca almamız gereken önlemler Bilim Kurulu ışığında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş durumda, bunlara mutlaka yüzde 100 uyun ve başka hiçbir duyuma itibar göstermeyin. Bu yazımda bağışıklığınızı güçlendirmenin önemine dikkatinizi çekmek istiyorum.

Corona virüsüne karşı kişisel olarak verilen mücadelenin önemli bir tarafı da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız. Bilindiği gibi virüse yakalanan herkeste aynı etkiler söz konusu olmuyor; herkes hayatını kaybetmiyor. Mevsimsel gripte ölüm oranı yüzde 0,1’in çok altında iken, COVID-19'un gerçek mortalitesinin tam olarak anlaşılması biraz zaman alacak olsa da, şimdiye kadar elde edilen veriler doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı ölüm oranı (rapor edilen ölümlerin rapor edilen vakalara bölünmesiyle) yüzde 3-4 arasında. Bunun içinde enfeksiyon mortalitesinin oranı (rapor edilen ölümlerin sayısının enfeksiyon sayısına bölünmesi) daha düşük olacaktır. Diğer bir deyişle kaydedilen ölümlerin altında organ yetmezliği, akciğer hastalıkları gibi başka nedenler yatıyor olabilir. COVID-19 için şu andaki anlayış, yaşlılığın ve altta yatan koşulların enfeksiyon riskini artırdığıdır.

Peki neden bazılarımızı daha az etkiliyor? Hatta bazılarımız virüsle tanışmış olmasına karşın farkında bile olmadan atlatmış olabilir? Yanıt bağışıklık sistemimizde gizli. Çünkü en güçlü maske, güçlü bir bağışıklık sisteminin yerini asla tutamaz. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise sağlıklı beslenmeye, fiziksel hareketliliğe, düzenli uykuya, stresle başa çıkabilmeye, elektromanyetik kirlilikten mümkün olduğunca uzak durabilmeye, arınmaya, sigara içmemeye bağlıdır.Bağışıklık sisteminizi tam anlamıyla güçlü tutmak için bunları yerine getirmelisiniz. Gerektiğinde destek almalısınız; vitamin takviyeleri, psikolojik destek ya da detoks programları gibi. Ayrıca biorezonans tedavisi, ozon tedavisi gibi bağışıklık güçlendirmeye önemli katkı sağlayan uygulamalardan destek alabilirsiniz. Medikal ozon uygulaması bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için de en iyi desteklerden biridir. Ben, ekibim ve ailem şu dönemde haftada iki seans ozon tedavisi alıyoruz. Biorezonans ile de çevresel faktörlerden arınmak açısından destek alıyoruz.

Bu dönemde psikolojik açıdan zinde kalabilmek de çok önemli. Bunun için en önemlisi sosyal medya yoluyla tıpkı bir virüs gibi yayılan panik ortamından mümkün olduğunca uzak kalabilmek. Bunun geçici bir süreç olduğunu unutmamak. Psikolojik sağlığımızı koruyamazsak vücudumuzu hiçbir hastalıktan koruyamayız.

Evde geçirdiğiniz bu süreci lütfen bir arınma dönemi olarak düşünmeye çalışın. Sigara içiyorsanız bırakın mesela. Ya da şimdiye kadar yapamadıysanız bu süreci detoks ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak için fırsata dönüştürün.