Astım ve KOAH hastaları korona virüsü alma riskinin sağlıklı bireylere oranla ne kadar olduğunu ve enfekte olmaları durumunda hastalığın nasıl bir şiddette seyredeceğini soruyor. Öncelikle şunu söyleyelim, enfekte olan hasta sıralamalarında KOAH ve astım hastaları ilk sırada değil. Enfekte olan hastalara baktığımızda ilk sırada kalp ve damar hastaları, bunu sırasıyla diyabet, böbrek – karaciğer hastalıkları ve solunum hastalıkları izliyor. Ayrıca kanser tedavisi görenler gibi bağışıklık yetersizliği olanlar ve aşırı kilo sorunu olanlar da risk taşıyor. İstatistiki olarak solunum hastalıklarında kendi içinde ilk sırada KOAH var, astım daha sonra geliyor.

Korona tablosunda anjiyotensin reseptörleri ile ilgili sorunlar öne çıkıyor. Virüsün renin anjiyotensin reseptörleri ile bir ilişkisi olduğu düşünülüyor. Bu da damar duvarları, böbrekler ve tansiyonla alakalı bir sistemi işaret ediyor. Dolayısıyla KOAH ve astım, korona virüs açısından yine de riskinizi artırabilecek komorbid bir durum olarak listelemekle birlikte öncelikli risk grubunda yer aldığınız anlamına gelmiyor. Ayrıca şu anda, astımdan korona virüsü için spesifik bir risk artışı gösteren çok az net veri bulunmaktadır. Bu konuda 140 hastayı kapsayan bir çalışmada astım bulunmadı.[1]1099 hastayı kapsayan daha büyük bir çalışmada da astım kaydedilmedi.[2] KOAH açısından konuya baktığımızda, Çin’in yüzde 10’luk KOAH’lı hasta nüfusuna oranla Covid-19 ile yatan hastalarda KOAH oranı yüzde 1,1 olarak kaydedildi.[3]

Bu veriler bize, astım veya KOAH hastalarında Covid-19 riskinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek, ancak saydığımız diğer kronik hastalıkları olan bireye göre daha düşük olduğunu düşündürüyor. Ancak bu veriler hastaneye yatan hastalara dayanıyor. Ayrıca yeni vakalarla sürekli yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu nedenle genel riski tam olarak bilmiyoruz.

Öte yandan astım hastalarının bu dönemde düzenli kullandıkları ilaçlarını almayı bırakmamaları gerekiyor. Bu yönde yanlış davranışlar duyuyorum ve hastaları düzenli aldıkları ilaçlarını bırakmamaları adına uyarmak istiyorum. Astım nedeniyle oral ya da inhale yolla alınan kortikosteroid ilaçların Covid-19’a ilişkin riski artırdığına ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Yani, bu kontrolör ilaçlarınızı almayı bırakmak için hiçbir neden yok. Tekrar söyleyeyim: Doktorunuza danışmadan düzenli olarak kullanmakta olduğunuz ilaçları almayı bırakmayın.

Astım ya da KOAH hastası iseniz, korona virüse karşı alacağınız önlem tıpkı diğer insanlarda olduğu gibi evinizin dışındaki dünya ile teması kesmek ve başta ellerinizi yıkamak olmak üzere kişisel hijyeninize dikkat etmektir. Alışverişinizi birkaç hafta yetecek kadar topluca yapın ve dışarı çıkmayıp evinize sipariş verin.

Son not: Astım ve KOAH tedavisinde biorezonans metodundan etkin şekilde destek alabilirsiniz.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32077115

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29650248/