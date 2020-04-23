Koronavirüs nedeniyle sık yıkadığımız ellerimizi egzamadan nasıl koruruz?

Ellerin sık ve düzgün yıkanması, Covid-19’un da aralarında bulunduğu tüm virüslerin yayılmasını önlemenin en iyi yollarından biridir. Ancak sedef, egzama gibi bir cilt rahatsızlığı olanlar için ellerin sık yıkanması cilt kuruluğu, çatlaklığı, kaşıntı, ağrı ve muhtemelen enfeksiyona yol açabilir. Sağlıklı cilde sahip kişiler için bile, sabun ve el dezenfektanlarının aşırı kullanımı cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir.

Peki insanlar kendilerini korona virüsten ellerini yıkayarak korurken, cildini bu gibi istenmeyen durumlardan nasıl koruyabilir?

Öncelikle virüsten korunmak için ellerimizi gerekli tüm durumlarda su ve sabunla 30 saniye ovuşturarak yıkamamız kesinlikle şart. Cildimizi korumak için ise, her el yıkamadan sonra nemlendirici krem sürmek, el yıkama işleminin cildi kurutma etkisini dengelemek açısından faydalı olacaktır.

Antiseptik ve antibakteriyel ürünlerin çoğu cilt için oldukça serttir. Eğer uygun tekniği kullanırsanız (yani 30 saniye boyunca ellerinizi su ve sabunla iyice ovuşturarak yıkarsanız) el hijyeni için antiseptik bileşenlere ihtiyacınız olmayacaktır. Ayrıca yüzey temizliği için kullandığınız maddelerin elinizle temas etmemesine mümkün olduğunca dikkat etmelisiniz. Örneğin bulaşık yıkarken, temizlik malzemelerini kullanırken ya da çocuğunuzun saçını şampuanlarken lateks ya da lastik eldiven giyerek ellerinizi koruyabilirsiniz.

Elleri iyice kurutmak da en az nemlendirmek kadar önemlidir. Hem mikroplar ıslak ellerle daha kolay taşındığından, hem de su buharlaştığında cildin doğal yağlarını azaltarak ciltte kuruma etkisi daha çok olduğundan ellerimizi iyice kurutmamız gerekli.

Ellerinizdeki egzama, sedef gibi hastalık semptomları rahatsız verici boyuta geldiyse doktorunuza danışarak reçeteli bir tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca biorezonans metodu da egzama tedavisinde etkilidir.