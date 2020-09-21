Hücrelerin oksijenlenmesini artırma açısından ozon tedavisi, inanılmaz bir gençleştirme (anti-aging) aracı olmasının yanı sıra çeşitli kronik hastalıklar için bir tedavi yöntemidir. Ozon tedavisi bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı kanserin yanı sıra akut veya kronik viral, fungal veya bakteriyel enfeksiyonları hedefleyen tedavi planlarının bir bileşeni olarak da kullanılabilir. Dolayısıyla ozon tedavisi Covid-19 pandemisine karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirerek kendimizi korumanın etkin yollarından biridir.

Ozon, karşılaştığı mikropların yüzde 99’unu öldürür

T hücreleri, B hücreleri ve NK (veya doğal öldürücü) hücreleri gibi tek çekirdekli kan hücreleri bağışıklık sistemimizde önemli bir rol oynar. Kanser ya da enfeksiyonel rahatsızlıklar karşısında mononükleer kan hücreleri, diğer hücrelerle iletişim kuran moleküler haberciler olan sitokinleri üretir. Çeşitli işlevlere sahip birçok sitokin kategorisi vardır. Bazı sitokinlerin anti-viral etkileri vardır; diğerleri, virüsler, bakteriler veya mantarlar gibi yabancı istilacılara karşı koruyucu bir yanıt olarak iltihabı tetikler. Diğerleri T hücrelerini düzenler; ayrıca anti-tümör etkilerinden sorumludur. Bağışıklık sistemimiz sitokinlerin etkisiyle mikropları öldürebilir, viral replikasyonu kontrol edebilir ve kanser hücrelerini öldürebilir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak için sitokinlere ihtiyacımız var. Sitokinlerin işleyiş sistemini anlamamız, spesifik sitokinlerin kanser, enfeksiyonlar ve otoimmün rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmasına yol açmıştır.

Ozon aynı zamanda doğrudan mikrop öldürücüdür, maruz kaldığı virüs ve bakterilerin yüzde 99'unu öldürür. Bu nedenle su ve hava için endüstriyel sterilizasyon yöntemi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanlarda medikal ozon şeklinde doktor kontrolünde kullanılabilmektedir.

Ozon ve enfeksiyonlar

Araştırmalar, ozon tedavisinin Ebola dahil olmak üzere çeşitli şiddetli enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir. Ozonun doğrudan cidal kapasitesi ve sitokin modülasyonu üzerindeki etkisinden dolayı enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğu, ayrıca ozon tedavisinin uygulanmasının ardından artan oksijen kullanımı ve geliştirilmiş mitokondriyal fonksiyona sahip olduğu teorileştirilmiştir.

Ozon tedavisi nasıl uygulanır

Medikal ozon tedavisi, tıpta majör ve minör tedavi olarak uygulanır. Ozon tedavisi almanın birçok farklı yolu vardır. Doktorunuz sizin ve tedaviniz için en iyi seçeneği önerecektir. Ozon gazının solunması akciğerlerde tahrişe sebep olduğundan sakıncalıdır. En sık kullanılan majör ozon terapi uygulaması hastadan kan alınarak tedavinin yapılması şeklindedir. Hastadan alınan 50 ila 100 ml kan, ozonla karıştırıldıktan sonra hastaya geri verilir. Minör yöntemde ise aynı prensiple ozonlanmış 3-5 ml kan intramusküler yolla hastaya geri verilir. Kan görmeye dayanamayan kişilerde kliniğimizde ozonlanmış serum da damar yolu ile hastaya verilebilmektedir. Ozon tedavisinin rektal yolla uygulanması da mümkündür. Kulağa hoş gelmese de rahatsızlık verici değildir, kişi herhangi bir rahatsızlık hissetmez.

Siz de gerek koronaya karşı bağışıklığınızı güçlendirmek, gerek vücudunuzdaki mevcut bağışıklığınızı yoran patojenlerle savaşmak, gerekse kendinizi daha iyi ve zinde hissetmek için ozon tedavisi almaya uygun olup olmadığını merak ediyorsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.