Polimiyalji ile fibromiyalji arasındaki farklar nelerdir?

Miyalji terimi kas ağrısı anlamına gelir. Hem fibromiyalji hem de polimiyalji kaslarda ağrı ve gerginliğe neden olur. Fakat diğer semptomları, nedenleri ve tedavileri açısından gösterirler. Doğru tedavi için doğru tanı koymak önemlidir.

Polimiyalji ve fibromiyalji hem isim benzerliklerinden, hem de her ikisi de vücutta kas ağrısına neden olduğu için karıştırılabilmektedir. Aslında farklı nedenlere dayanan rahatsızlıklardır. Hatta bir kişi hem polimiyalji hem de fibromiyalji hastası da olabilir.

Polimiyalji romatizması, iltihaplı bir artrit şeklidir. Fibromiyalji geleneksel iltihap belirtileri göstermez, ancak bazı araştırmalar iltihabı da içerebileceğini düşündürmektedir.

Polimiyalji ve fibromiyalji birer otoimmün hastalık olarak kabul edilir. Otoimmün bozukluklar vücudun yanlışlıkla sağlıklı dokuya saldırmasına neden olur. Fibromiyalji ağrısının ayrıca, bedensel bir yaralanma olmamasına rağmen vücudun ağrıyı algılamasını sağlayan aşırı aktif sinirlerden kaynaklandığı da düşünülmektedir. Bu, fibromiyaljinin beyin ve sinirlerin hissi algılama biçimi nedeniyle ortaya çıkabileceği anlamına gelir.

Hem polimiyalji hem de fibromiyalji erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Polimiyalji genellikle 55 yaşın üzerindeki kişilerde, fibromiyalji ise genç ve orta yaşlılarda yaygındır.

Polimiyalji ve fibromiyalji ayrıca şu alanlarda farklılık gösterir:

Ağrının yeri: Fibromiyaljili insanlar genellikle vücudun her iki tarafında, genellikle 18 kilit noktada ağrı yaşarlar. Polimiyaljisi olan insanlar ise genellikle omuzlarında, sırtlarında ve kalça kemerinde sertlik ve ağrı hissederler.

Ruh sağlığı: Hem polimiyalji hem de fibromiyalji, kronik ağrı şikayetine bağlı olarak depresyona neden olabilir. Fibromiyaljisi olan insanlar ayrıca zaman zaman odaklanma güçlüğü ve zihinlerinde bulanıklık hissedebilirler.

Sabah sertliği: Her iki hastalık da kasların ve eklemlerin sertleşmesine neden olabilir. Polimiyalji genellikle bir saatten az süren sabah sertliğine neden olur.

Uyku güçlüğü: Fibromiyaljisi olan birçok insan uyumakta zorlanır.

Teşhis: Bir kan testinin sonuçları polimiyaljiyi gösterebilir. Fibromiyaljide ise bir kişinin vücutta yaygın kronik ağrısı olduğunda ve doktor başka bir neden bulamadığında fibromiyalji teşhisi konulabilmektedir. Bir kişinin fibromiyaljisi olup olmadığını tek bir test belirleyemez. Ancak, belirli kilit noktalarını arayan bir fizik muayene yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca romatoid artrit ve polimiyalji gibi enflamatuar durumları ekarte etmek için kan testi isteyebilir.

Kan testleri genellikle polimiyaljiyi teşhis edebilir. Polimiyaljili çoğu insanın kanında yüksek seviyelerde inflamatuar proteinler bulunur. Kırmızı kan hücreleri de iltihaplanma özelliği olan değişiklikler gösterebilir.

Doktorunuz ayırca romatoid faktör için biyopsi veya kan testi de isteyebilir. Bu testler polimiyaljisi olan kişiler için standarttır, ancak diğerleri için standart değildir.

İlaç tedavisi: Polimiyalji tedavisinde çoğunlukla kortikosteroidler tercih edilir. Fibromiyaljide ise semptomları azaltmaya yönelik olarak antidepresanlar, merkezi duyarlılığı hedefleyen fibromiyaljiye özgü ilaçlar ve çeşitli ağrı kesiciler kullanılabilmektedir. Polimiyaljiden farklı olarak, fibromiyaljiyi tedavi etmek için doğru ilacı bulmak çoğunlukla bir deneme yanılma süreci gerektirir.

Biorezonans tedavisi: Fibromiyaljide de, polimiyaljide de biorezonans tedavisinin yaklaşımı ortaktır: Otoimmun hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımı kullanılır. Bağışıklık başta güçlendirilmez, vücudun patojen yükleri temizlenir, daha sonra ağrıların giderilmesine yönelik tedavi uygulanır. Fibromiyalji için gerek ilaç tedavisi, gerekse tamamlayıcı olarak yararlanılabilen biorezonans tedavisinin yanında programlı bir egzersiz çalışması sürdürülmesi de tedaviyi güçlendirir.