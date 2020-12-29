Kan şekeri seviyelerinin olağan dışı yükselişine neden olan tip 2 diyabetin erken belirti ve semptomlarını bilmek, erken tedaviyi mümkün kılacak ve dolayısıyla ciddi komplikasyon riskini azaltacaktır.

Gizli şeker hastalarının kan şekeri seviyeleri normalden daha yüksektir, ancak henüz şeker hastası tanısı almamışlardır. Prediyabetli kişiler tedavi görmezlerse genellikle beş yıl içinde tip 2 diyabete yakalanabildikleri gözlenmiştir. Ve tip 2 diyabetin başlangıcı kademeli bir seyir izleyebilir. Özellikle erken aşamalarda semptomlar hafif olabilir ve bu da kişinin içinde bulunduğu durumun farkında varmamasına sebep olabilir. Bu yazımda tip 2 diyabetin erken belirtileri ve semptomlarını ve erken teşhisin önemini ele alacağım.

Tip 2 diyabetin erken belirti ve semptomları arasında şunları sıralayabiliriz:

1. Sık idrara çıkma: Kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde, böbrekler fazla şekeri kandan süzerek çıkarmaya çalışırlar. Bu da kişinin özellikle geceleri daha sık idrara çıkmasına neden olabilir.

2. Sık susama: Fazla şekerin kandan atılması için sık idrara çıkma durumu, vücudun fazladan su kaybetmesine, bu da kişinin normalden fazla susamasına neden olabilir.

3. Sürekli aç hissetmek: Sürekli açlık veya susuzluk, tip 2 diyabetin erken belirtileri olabilir. Diyabet hastaları genellikle yedikleri gıdalardan yeterince enerji almazlar. Sindirim sistemi, yiyecekleri, vücudun yakıt olarak kullandığı, glikoz adı verilen basit bir şekere ayırır. Diyabetli kişilerde bu glikozun kan dolaşımından vücut hücrelerine yeterince taşınması söz konusu değildir. Dolayısıyla tip 2 diyabet hastaları, ne kadar kısa süre önce yemek yediklerine bakılmaksızın genellikle sürekli aç hissederler.

4. Çok yorgun hissetmek: Tip 2 diyabet kişinin enerji seviyelerini etkileyebilir ve çok yorgun, bitkin hissetmesine neden olabilir. Bu yorgunluğun sebebi de şekerin kan dolaşımından vücut hücrelerine yetersiz taşınmasına bağlıdır.

5. Bulanık görme: Kandaki fazla şeker, gözlerdeki küçük kan damarlarına zarar verebilir ve bu da bulanık görmeye neden olabilir. Bulanık görme bir veya iki gözde ortaya çıkabilir ve zaman zaman oluşup ortadan kaybolabilir. Diyabetli kişi tedavi almazsa gözün kan damarlarındaki hasar artabilir ve kalıcı görme kaybına yol açabilir.

6. Kesik ve yaraların yavaş iyileşmesi: Kandaki yüksek şeker seviyeleri vücudun sinirlerine ve kan damarlarına zarar vererek kan dolaşımını bozabilir. Buna bağlı olarak küçük kesiklerin ve yaraların iyileşmesi haftalar veya aylar alabilir. Yaraların yavaş iyileşmesi de enfeksiyon riskini artırır.

7. Ellerde veya ayaklarda karıncalanma, uyuşma veya ağrı: Yüksek kan şekeri seviyeleri kan dolaşımını etkileyebilir ve vücudun sinirlerine zarar verebilir. Tip 2 diyabeti olan kişilerde bu, ellerde ve ayaklarda ağrıya veya karıncalanma veya uyuşma hissine yol açabilir. Bu durum zamanla kötüleşebilir ve kişi diyabet tedavisi görmezse daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

8. Ciltte lekelenme: Boyun, koltuk altı veya kasıkta oluşan koyu renkli cilt lekeleri daha yüksek bir diyabet riski anlamına gelebilir. Bu lekeler çok yumuşak ve kadifemsi hissedebilir.

9. Kaşıntı ve maya enfeksiyonları: Kandaki ve idrardaki fazla şeker maya için besin sağlar ve bu da enfeksiyona yol açabilir. Maya enfeksiyonları, cildin ağız, genital bölgeler ve koltuk altları gibi sıcak ve nemli bölgelerinde görülme eğilimindedir. Etkilenen bölgeler genellikle kaşıntılıdır, ayrıca yanma, kızarıklık ve ağrı hissedilebilir.

Tip 2 diyabetin burada saydığım olası belirti ve semptomlarını yaşayan herkesin muhakkak doktora başvurması gerekir. Tip 2 diyabetin erken teşhisi ve tedavisi, bir kişinin yaşam kalitesini artırır ve ciddi komplikasyon riskini de azaltır.

Herkes tip 2 diyabete yakalanabilir, riski artıran belli unsurlar ise şunlardır:

-45 yaş ve üzerinde olmak

-Hareketsiz bir yaşam tarzı

-Aşırı kilolu veya obez olmak

-Sağlıksız beslenme

-Ailede diyabet öyküsü

-Polikistik over sendromu (PCOS)

-Gebelik diyabeti, kalp hastalığı veya inme geçmişi

-Prediyabet