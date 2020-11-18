Yumurtalık kanseri ve kilo alma arasında nasıl bir bağlantı var?

Yumurtalık kanseri, yumurtalıklardaki veya fallop tüplerindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlaması ve sonunda vücudun diğer bölgelerine yayılmasıyla oluşur. Ne yazık ki, insanlar genellikle hastalığı yalnızca ileri evrelerde, yayıldığında ve tedavisi daha zor olduğunda tespit ederler.

Yumurtalık kanseri olan kişiler neden kilo alır ve bu normal midir?

Yumurtalık kanserinin semptomları arasında, insanların kilo alımıyla ilişkilendirebileceği karnın şişmesi ve şişkinlik hissi yer alır. Yumurtalık kanseri olan bazı kişiler kanser tedavileri nedeniyle kilo alabilir. Kilo alımına neden olabilecek kanser tedavileri arasında hormon tedavisi veya kemoterapi bulunur. Bazı kanser ilaçları vücudun aşırı miktarda su tutmasına neden olur ve dolayısıyla kilo alımına yol açar. Yumurtalık kanseri olan hastalar, daha fazla yemek yemenin ve daha az egzersiz yapmanın bir sonucu olarak kilo alabilir. Fazla yemek yemenin nedeni bazı hastalar için psikolojiktir, endişeli ya da stresli hissettikleri için fazla yemek yerler. Bazıları ise tok mideyle gördükleri tedaviye ilişkin daha az mide bulantısı hissettikleri için fazla yemek yerler. Yumurtalık kanseriyle ilişkili kilo alımı sadece bu kanser türüne özgü değildir. Benzer nedenlerle kilo alımı, meme kanseri ve prostat kanseri gibi diğer hastalık formlarında da ortaya çıkabilir.

Yumurtalık kanseri belirtileri

Erken evrede yumurtalık kanseri olan kişilerde hiçbir belirti görülmeyebilir. Kanser ileri bir aşamadayken semptomların ortaya çıkması daha olasıdır. Bununla birlikte, semptomlar spesifik olmayabilir ve farklı rahatsızlıkların neden olduğu semptomlarla karıştırılabilir.

Yumurtalık kanserinin yaygın belirtileri ve semptomları arasında şunları sayabiliriz: Karnın şişmesi, şişkinlik, yemek yerken çabuk tok hissetmek, karın veya pelvik tabanda ağrı, sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı. Yumurtalık kanserinin diğer belirti ve semptomları ise, kabızlık, açıklanamayan yorgunluk, mide bulantısı, daha ağır ve düzensiz regl.

Yumurtalık kanserininkilere benzer belirti veya semptomlara sahip olduğunuzda, başka hiçbir belirgin neden oluşmasını beklemeden bir doktora görünmelisiniz. Ayrıca eğer yumurtalık veya meme kanseri olan yakın akrabalarınız varsa yine bir doktora görünmeleri gerekir, çünkü bu, bu kanserleri geliştirme riskinizin daha yüksek olduğunu gösterebilir.

Yumurtalık kanseri tedavisi

Lokal tedaviler: Lokal tedaviler tümörü vücudun geri kalanını etkilemeden belirli bölgelerde hedef alır. Cerrahi ve radyasyon tedavisi, yumurtalık kanseri için iki ana lokal tedavi türüdür.

Ameliyat: Çoğu yumurtalık kanseri türü için ana tedavi cerrahidir.

Radyasyon tedavisi: Bu tür tedavi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili X ışınları veya diğer enerji türlerini kullanır.

Sistemik tedavi: Sistemik tedaviler, vücudun neresinde olurlarsa olsunlar kanser hücrelerini tedavi etmek için kan dolaşımından geçen ilaçlardır. Doktorunuz bu ilaçları ağızdan verebilir veya doğrudan kan dolaşımına verebilir. Kemoterapi, hormon tedavisi ve hedefe yönelik tedavi, genellikle yumurtalık kanserini tedavi etmek için kullanılan sistemik tedavilerdir.

Kemoterapi: Bu tedavi, kanser hücrelerinin büyümesini ya öldürerek ya da bölünmelerini engelleyerek durdurmak için ilaçların kullanılmasını içerir. Doktorlar ameliyattan önce kemoterapiyi büyük tümörleri küçültmek ve ameliyatı kolaylaştırmak için veya ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek için kullanabilirler.

Hormonal tedavi: Bu terapi, kanserle savaşmak için hormonları veya hormon bloke edici ilaçları içerir. Bazı kanserler büyümelerini hızlandırmak için hormonlara güvendiklerinden, bu eylemi engelleyen veya durduran ilaçlar potansiyel olarak onlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Biorezonans tedavisi: Kanser hücrelerinin ters frekanslarının verilmesi suretiyle nötrleştirilmesini, yani kanser hücrelerin vücuttan elemine edilmesini sağlayabilmektedir. Ayrıca bağışıklığı güçlendirici etkisinden de faydalanılabilir.

Yumurtalık kanserine bağlı kilo alımıyla nasıl mücadele edilebilir?

Yiyecek porsiyon boyutlarını kısıtlamak kilo alımıyla mücadeleye yardımcı olabilir. Ayrıca bir uzmana danışarak düşük kalorili bir diyet benimsemek, su tutulmasına neden olabileceğinden yiyeceklerdeki tuz miktarını sınırlamak, şeker tüketmemek de gerekir. Izgara ve buharda pişirme gibi az yağlı, düşük kalorili pişirme tekniklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca kırmızı et yerine tavuk veya balık tercih edebilirsiniz. Düzenli olarak yürümek ve egzersiz yapmak gibi stresi azaltmaya yardımcı olan aktiviteler yapabilirsiniz.