Yakın zamanda diş tedavisi yaptırdıysanız veya yaptırmayı planlıyorsanız, iyileşme döneminde ortaya çıkabilecek sorunları merak ediyor olabilirsiniz. Tedavi sonrasında ağzınız enfeksiyon kaparsa ne yapmanız gerektiği, ağrıyla nasıl başa çıkacağınız ve doktorunuzun verdiği tedavi sonrası talimatları ne kadar süreyle takip etmeniz gerektiği gibi…

Tedavi sonrası enfeksiyon ve kanama

Bazı tedavilerden sonra biraz ağrı olması normaldir. Ancak ağrı devam ederse veya işlemden sonraki üç gün içinde artarsa bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Diş tedavinizden üç gün sonra hala şiddetli ağrınız varsa diş hekiminize danışmalısınız. Tedavi sonrasında gelişebilecek başka bir enfeksiyon da osteomiyelittir. Bu, çenenizde çok fazla ağrıya neden olabilecek bir kemik enfeksiyonudur. Ateşiniz yükselirse bu enfeksiyonun bir işareti olabilir ve hemen diş hekiminiz ile iletişime geçmeniz önerilir.

Diş tedavisi sonrası ortaya çıkabilecek bir diğer sorun ise aşırı kanamadır. Bir işlemden sonra kanama görülebilir ancak işlem yapıldıktan sonra birkaç saatten fazla devam ederse diş hekiminize başvurmalısınız. Kanama devam ediyorsa yaranın dikişle kapatılması gerekebilir.

Ağrı

Diş hekiminiz ağrıyı hafifletmek için size bir ağrı kesici ilaç yazabilir. Çok fazla ilaç alarak kendinize zarar vermemek için ilacınızı sadece diş hekiminizin söylediği şekilde almaya dikkat edin. Reçetesiz satılan ilaçları veya size bir yakınınız tarafından önerilen ilaçları almadan önce diş hekiminize danışmalısınız. Eğer antibiyotik kullanmanız gerekiyorsa kutu tamamen bitene kadar ilaca devam etmeniz gerektiğini unutmayın.

Diş tedavinizden sonra yaklaşık 48 saat fazla efor harcamamanız en iyisidir. Çok fazla yorucu fiziksel aktiviteye katılmak, iyileşen yaraları veya dikişleri açma riskini artırabilir. Bu da enfeksiyon kapma ihtimalini artırır. Tedavinizden sonraki ilk iki gün dinlenmek, iyileşme sürecine hızlı ve verimli bir şekilde yardımcı olabilir.

Tedavi sonrası yapılması gerekenler

Bir diş tedavisi geçirdikten sonra yapmanız gereken en önemli şeylerden biri diş hekiminizin talimatlarına uymaktır. Ağrı kesici ilaçları ne zaman alacağınız, ne zaman yemeye başlayacağınız, hangi yiyecekleri yiyebileceğiniz, herhangi bir tamponu nasıl ve ne zaman değiştireceğiniz ve muayeneden sonra kontrol randevusu için ne zaman geleceğiniz konusunda dikkat etmeniz gerekenler diş hekiminiz tarafından söylenecektir.

Diş hekiminiz 24 saat boyunca yara bölgesini fırçalamamanızı önerebilir. Bu talimat yara bölgesinde varsa dikişlerin açılmaması veya yanlışlıkla yara bölgesini kanatmamanız için verilmiştir.