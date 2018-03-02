Dudak kuruması neden olur, nasıl geçer?

Dudak kuruması ve dudak çatlaması insanların genellikle stresli dönemlerinde dudak ısırma ve yalama sonucunda meydana gelmektedir. Ancak dudak kuruması ve çatlaması daha başka birçok sebepten meydana gelebilmektedir. Dudakların ısırması yaraların oluşumuna yol açar. Dudakların derisi bu yaralar iyileşmeye başladığında soyulmaya başlar. Bu nedenle stresli dönemlerde dudaklarınızla mümkün olduğunca uğraşmamanız gerekir.

Dudak yalama çoğu insanda gözlenen çok yaygın bir alışkanlıktır. Dudakların yalanmaya başlaması dudakların daha çabuk kurumasına ve dolayısıyla cildin kuru kalmasına neden olur, bu da uygun nemlendirme yapılmazsa kademeli olarak soyulmaya başlar.

Dudak kuruması, dudak çatlaması neden olur?

1- Soğuk ve kuru hava da dudakların soyulmasına neden olan başlıca nedenlerden biridir.

2- Rüzgar, güneş ışığı ve toz gibi doğal maddeler de bazen dudaklarda soyulmaya neden olabilir. Bu tür maddelere maruz kalındığında, dudakların kuruması başlar ve kanamalara ve dudakların soyulmasına neden olan çatlaklar oluşur.

3- Dudak rujları, dudak parlatıcıları ve dudak astarları gibi kozmetik ürünlerin aşırı kullanımı da dudakların kurumasına ve dudakların soyulmasına yol açar, bu durumda da son derece acılı bir dudak soyulması ve çatlaması meydana gelir.

4- Çatlak dudakları sadece kışın olduğu bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, özel bakım almadıkça, dudakların her zaman kuru, ve pullu hale gelebilir.

Birazdan vereceğimiz dudak kurumasına doğal çözüm yöntemlerini deneyerek dudak kuruması ve dudak çatlamasından en doğal şekilde kurtulabilirsiniz.

İşte dudak kuruması ve dudak çatlamasına doğal çözüm yöntemleri…

Stresli zamanlarda dudaklarınızdan uzak durun

Stresli saatlerde dudak ısırma kötü alışkanlığını yenmeniz gerektiğini unutmayın. Dudak ısırması, yavaş yavaş soyulmaya başlayan yaraların gelişimine neden olur. Bu nedenlerden dolayı stresli zamanlarda dudaklarınızı yalnız bırakın.

Dudak derinizi soymayın

Dudaklarınızda meydana gelen derileri soymayın. Dudaklarınızdaki derileri soymak aşırı ağrıya neden olacaktır.

Dudak balsamı kullanın

En sevdiğiniz dudak balsamı kullanarak dudaklarınızı düzenli olarak nemlendirin ki kurutulmasını ve daha sonra yavaş yavaş soyulmasını önleyin.

Zeytinyağı yöntemi

Yatmadan önce kurumuş dudaklarınıza zeytinyağını uygulayın; doğal şifa gücüne sahip olduğu için dudak çatlamasını ve dudak kuruluğunu tedavi edecektir.

Dengeli ve sağlıklı beslenin

• Dengeli ve sağlıklı bir diyet alışkanlığının kazanılması dudaklarınızı sağlıklı göstererek her türlü peeling veya kuruluktan uzak tutmaya yardımcı olur.

Kozmetiklerden uzak durun

•Dudaklarınızın soyulduğunu fark etmeye başladığınızda, ruj, dudak parlatıcı ve dudak kalemi gibi uyguladığınız düzenli kozmetik ürünlerinden bir süreliğine de olsa vazgeçin. Bu kozmetik ürünler dudaklarınız soyulmaya başladığında, dudaklarınızın daha fazla hasar görmesine ve kurumasına neden olacaktır. Bundan dolayı, dudaklarınız soyulduğunda bu tür ürünlerin kullanımından kesinlikle kaçının.

Kahve veya içeceğinize Hindistan cevizi yağı ekleyin

• Kahve ya da içeceğinize bir çorba kaşığı hindistancevizi yağı ilave etmek dudaklarınızı nemlendirecektir.

Güneş koruyucu

• Dudak kurumasını ve dudaklardaki çatlamayı önlemek için güneş koruyucu kremleri dudaklarınıza sürmeyi deneyin. Dudaklarınızı koruduğunuzda çatlamasını önlemiş olacaksınız.

Limon şeker peeling

• Limon ve şeker kombinasyonunu uygulayın ve bir süre sonra soğuk su ile yıkayın. Yumuşak ve nemlendirilmiş dudakları bırakacak ve böylece soyulmalarını önleyecektir.

Bol bol su için

Bol bol su içmek dudaklarınızı nemlendirmenize yardımcı olabilir. Dudaklarınızın kurumasını önlemek için gün içerisinde su tüketimini ihmal etmemeniz gerekir.

Turunçgillerden uzak durun

Dudaklarınız çatlamışsa portakal suyu içmek, greyfurt tüketmek, veya başka turunçgillerle beslenmek dudaklarınızda daha fazla kuruluk meydana gelmesine neden olabilir.

Aloe vera jeli

Aloe vera jeli dudaklarınızdaki kuruluğu ve çatlağı hafifletmeye yardımcı olur.

Sert kış rüzgarlarından korunun

Zorlu kış rüzgarları, ciltte, özellikle yağ bezleri olmadığından kendi nemini sağlayamayan dudaklarda kuruma etkisine sahiptir. Buna ek olarak, güçlü kış rüzgarlarına maruz kalmak, ciltteki yağ veya yağ moleküllerini parçalayabilir ve rüzgâr yanmasına neden olabilir. Bu yağ ya da yağ molekülleri ciltteki nemi korur ve aynı zamanda güneşin mor ötesi ışınlarını filtreler. Böylece, güçlü ve serin kış rüzgarlarına maruz kalınması, cilt kızarıklığına ve tahrişe neden olabilir.

Sert kış rüzgarlarına karşı yüzünüzü bir fularla örtün. Ayrıca, nemi kaybetmemek için acımasız rüzgarlara çıkmadan önce dudaklarınıza bir nemlendirici uygulayın.

Uyumadan önce dudak bakımı yapın

Kış aylarında, yatmadan önce dudaklarınıza iyi bakmanız çok önemlidir. Yatmadan önce dudaklarınızı ılık suyla iyice yıkayın. Dudakları yumuşak bir bezle kurulayın, ardından bir dudak kremi uygulayın. Dudak nemlendiricisini yatağınızın yakınında tutun ve gece uyandıkça kullanın.

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