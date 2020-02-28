Düğün fotoğraflarında nasıl güzel gözükürsünüz?

1. İnce ayrıntılara odaklanın

Makyajınız tamamlandıktan sonra, ince yapıdaki bir pudra yardımı ile makyajınızı sabitleyin. Transparan yapıdaki pudranızı, cildinizde yağlanma sorununu en çok yaşadığınız bölgelere uygulayın. Böylece düğün fotoğraflarında yağlı bir cilt görünümünden uzaklaşmış olacaksınız.

Gece boyunca kameraya karşı hazır olmak için dudaklarınızın dolgun göründüğünden emin olun! Bu neden ile yanınızda iyi bilenmiş bir dudak kalemi bulundurun. Dudak kalemleri, rujlardan daha kalıcıdır.

Eğer saçlarınız topluysa, fondöteninizi mutlaka boynunuza da uygulayın. Böylece yüzünüz vücudunuzun geri kalanından farklı bir renk gibi görünmeyecek. Bu renk farkı düşük ışıkta fark edilmeyebilir, ancak fotoğrafçı flaşı açtığında, bu küçük detayların göze çarpacağından emin olun.

2. Fotoğrafçınız ile mutlaka vakit geçirin

Mükemmel resimlerden bahsetmişken, büyük günden önce fotoğrafçınızı tanımanız çok önemlidir. Çünkü bu özel günde poz verirken gelin ve damadın rahat olması çok önemli.

Düğün gününde yaşayacağınız anlar oldukça kişisel ve duygusal. Fotoğrafçıların onlara girmesine izin vermek, fotoğrafların geri kalanını güzelleştirecektir.

Gecenin en iyi görüntüleri genellikle samimi; otantik bir şekilde sizin gibi görünen görüntüler oluyor. Bu nedenle poz vermek yerine kendiniz olun ve anın tadını çıkarın.