MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Hakları Haberleri Dünyanın ilk kadın hakları savunucuları kimlerdir? İşte hikayeleri
05.05.2020 - 05:18 |

Dünyanın ilk kadın hakları savunucuları kimlerdir? İşte hikayeleri

Dünyanın ilk kadın hakları savunucuları; oy haklarından iş yerinde adil hak ve muameleye, üreme ve cinsel özgürlük haklarına kadar tam teşekküllü eşitlik mücadelesine seneler boyunca devam ettiler. İşte geçmişten günümüze eşitlik nedenini savunan, cinsiyetçilik, ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadelede başkaları için de seslerini yükselten etkili kadınların hikayeleri...

Dünyanın ilk kadın hakları savunucuları kimlerdir? İşte hikayeleri

Olympe de Gouges (1748 - 1793)

Olympe de Gouges, bir Fransız sosyal reformcudur. Geleneksel görüşlere ve özellikle de kadınların hem siyasi hem de sosyal alanda oynadığı rollere meydan okuyan bir yazar olarak tanınır. Siyasi olarak aktif bir rol üstlendi. Boşanmadan, doğum hastanelerine, yetim çocukların ve evlenmemiş annelerin haklarına kadar değişen sosyal meseleleri ele aldı ve fikirlerini savunmak için üretken bir şekilde yazdı. 1791'de fikirlerini “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi” altında açıkça belli etti. Daha sonra 1793 yılında, giyotinle idam edilerek hayatına son verildi.

Elizabeth Cady Stanton (1815 - 1902)

Yazar, öğretim görevlisi ve kadın hakları ve oy hakkı hareketlerinin baş filozofu olan Elizabeth Cady Stanton, 20. yüzyıla kadar kadın hakları gündemini yöneten kadınlardan biri oldu. 1848'de Stanton, Lucretia Coffin ile beraber ilk Kadın Hakları sözleşmesini düzenledi. Stanton, evli kadınlar için mülkiyet hakları elde etme ve köleliği sona erdirme çabalarının yanı sıra, kadınların seçme ve seçilme hakları için de mücadele etti. Hatta oy hakkı, daha sonralarda önceliği haline geldi.

Lucretia Coffin  (1793 - 1880)

Lucretia Coffin, kölelik karşıtı ve kadın hakları aktivistiydi. Cinsiyet ve ırk eşitliğinin Tanrı tarafından verilen bir hak olduğuna inanan Lucretia Coffin, Elizabeth Cady Stanton ile beraber Seneca Falls Kadın Hakları adında ilk kadın hakları bildirgesini düzenlediler. Bildirgenin içeriği kadının sosyal, sivil ve dini alanlardaki haklarını kapsıyordu.

Susan B. Anthony (1820 - 1906)

Susan Brownell Anthony, kadınların oy hakkı hareketinin en görünür liderlerinden biri oldu. Elizabeth Cady Stanton ile birlikte, Amerika çapında dolaşarak kadınların oy hakkı elde etmesi lehine konuşmalar yaptı. Birkaç kez fikirlerini halka açık olarak paylaştığı için tutuklanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Anthony stratejide iyiydi. Disiplini, enerjisi ve örgütlenme yeteneği onu güçlü ve başarılı bir lider yaptı. Anthony ve Stanton Amerikan Eşit Haklar Derneği'ni kurdu. 1868'de, kadınlar için eşitlik ve haklar fikrini yaymaya yardım eden bir gazetenin editörü oldular. Gazeteyi ise verdikleri dersler ile finanse etmeyi denediler. 1872'de Anthony, oy kullanmaktan tutuklandı. Yargılandıktan sonra 100 dolar para cezasına çarptırıldı. Bu, ülke çapında birçok insanı kızdırdı ve oy hakkı hareketine ulusal dikkati çekmeyi başardı.

Lucy Stone (1818 - 1893)

Lucy Stone, hayatını tüm cephelerde eşitsizlikle mücadele etmeye adadı. Stone, küçük bir kızken bile cinsiyete getirilen kısıtlamalardan kaçmaya başladı. Eşitliğe olan bu tutkusu onu  Massachusetts'te 'İlk Üniversite Mezunu Kadın' yaptı. 1855'te, Henry B. Blackwell ile evlendiğinde evli kadınlara uygulanan eşit olmayan yasalara karşı bir protesto olarak kendi soyadını kullanmayı tercih etti. 1879'da Massachusetts eyaletinde kadınlara kısıtlı seçme ve seçilme hakkı verilse de Lucy Stone'un imza ve oyları eşi Henry'nin soyadını kullanmadığı için çoğu kez reddedildi. Ölmeden önce ''Dünyayı daha iyi bir yer yapın!'' diyen Stone, kitlelere ırkçılık ve cinsiyet eşitliği hakkında birçok konuşma yaptı.

Clara Zetkin (1857 – 1933)

Yaşamı boyunca aktif siyasetin içinde yer alan Zetkin, kadın hareketlerinin önderlerinden biriydi. Alman siyasetçi, sosyal demokrat görüşleri ile siyasetin en önemli figürlerinden biri oldu. Zetkin, sosyalizmin işçi sınıfının kadınlarının ihtiyaçlarına gerçekten hizmet edebilecek tek hareket olduğuna inanıyordu. Alman aktivist Clara Zetkin tarafından teşvik edilen Uluslararası Sosyalist Kongresi'nde her yıl ilkbahar aylarında kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün 8 Mart'ta kutlanılması kararlaştırıldı.

Margaret Sanger (1879 - 1966)

20. yüzyılın başlarında, aile planlaması ya da kadın sağlığı ile ilgili konuların kamuoyunda konuşulmadığı bir dönemde, Margaret Sanger doğum kontrol kavramının doğuşuna neden oldu. Kadınların üreme hakları için açık sözlü hareketleri ve konuşmaları ile yaşam boyu bir kadın hakları savunucusu oldu.

Alice Paul (1885 - 1977)

Alice Paul, kadın oy kullanma hareketinin en aktif kanadında liderlik yapıyordu. 1885'te New Jersey'deki zengin bir Quaker ailesinde dünyaya gelen Paul, iyi bir eğitim almıştı. Swarthmore Koleji'nden biyoloji alanında lisans derecesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nden sosyoloji alanında doktora derecesi aldı. Hayatını kadınların kanunlar üzerinde eşit haklara sahip olması için birçok konuda sesini duyurmaya çabalayarak geçirdi.


Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma ortamınızda yaşayacağınız gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var. Yaşayacağınız olaylarda bütünü görmek size kolaylık sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. İkili ilişkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaşanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akıcı enerjiler var. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Mine Ağır
Mine AğırKarantinada Otizmli Çocuklar!
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaPopo estetiği
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaAdet Döneminde Şiddetli Ağrı
Güney Güneyan
Güney GüneyanFarklılaşma
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluSen de Bahçene El At!
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaPopo estetiği
Mine Ağır
Mine AğırKarantinada otizmli çocuklar!
Bir Masal Annesi
Bir Masal AnnesiBir aşk masalı: Emzirmek
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşMayıs ayının çiçekleri
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKorona ve estetik
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denge arıyoruz

Denge arıyoruz

Yeni dünyanın trendi sağlıklı yaşam olacak

Yeni dünyanın trendi sağlıklı yaşam olacak

‘Bir Hayal Bir Oyun’ Projesi’nin birincisi belli oldu

‘Bir Hayal Bir Oyun’ Projesi’nin birincisi belli oldu

Anneler Günü'nde ne hediye alınır?

Anneler Günü'nde ne hediye alınır?

Sıradaki Haber