Düşesin hastalığı Hiperemezis Gravidarum nedir?

Hiperemezis Gravidarum'un semptomları arasında sürekli mide bulantısı, aşırı kusma, yorgunluk ve düşük tansiyon sayılabilir. Genellikle sabah bulantısı ile karıştırılan bu durum aslında daha ciddidir.



Düşes Kate Middleton'un ilk gebeliğinde olduğu gibi yeniden bu hastalıkla uğraşmasıyla Hiperemezis Gravidarum yeniden gündeme geldi.



Hiperemezis Gravidarum'un sebebi nedir?



Hastalığın sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte psikolojik olduğu sanılmaktadır. En önemli etkenlerden birinin ise değişen hormon seviyeleri olduğu düşünülmektedir.



Hiperemezis Gravidarum'a karşı ne yapılabilir?



Öncelikle mide bulantısına neden olabilecek kuvvetli ses, koku ve yiyeceklerden uzak durmak önerilmektedir. Vücudun sıvı kaybetmemesine dikkat edilmeli, mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Hiperemezis Gravidarum sorunundan muzdarip hamileler su içmekte bile zorlanabilir. Bu tür durumlarda meyve suyu, çay veya limonata tercih edilebilir, pipet yardımıyla içmek denenebilir.

