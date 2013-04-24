Düşesin karnı büyüyor

Rahat bir hamilelik geçirdiği görülen düşesin karnı iyice belli olmaya başladı. Temmuz'da doğması beklenen bebeğin sağlıklı olduğu da konuşuluyor.



Rahat kıyafetler ve düz ayakkabılar tercih eden düşesin 6 aylık hamilelere göre ince ve zayıf olduğu söyleniyor.

Bu dönemlerde Prenses Diana, Victoria Beckham ve Kate Hudson'ın daha büyük karınları olduğu tartışılıyor. Ancak uzmanlar bebeğin pozisyonundan annenin normal kilosuna kadar pek çok etmenin karın büyüklüğünü etkileyebileceğini belirtiyor.

