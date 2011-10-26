Düşük yapan kadınlar korkmasın!

Danimarka ve Hollanda’da yapılan iki yeni araştırmada, bin kadından üçte ikisinin beş yıl içinde en az bir çocuğunun olduğu, 213 kadınından yüzde 70’inden fazlasının da bir yıl sonra hamile kaldığı belirtiliyor.

İsveç’te yapılan büyük bir toplantıda doğurganlık ilaçlarının avantajlarının tartışıldığına dikkat çekilerek, tekrarlanan düşük yapan kadınların hiç düşük yapmamış kadınlar kadar sağlıklı bir bebek sahibi olma şanslarının olduğu vurgulanıyor.

BBC’ye göre, daha önce tekrarlanan düşük yapmış yaklaşık 1000 kadının katılımıyla Danimarka’da gerçekleştirilen bir araştırmada, katılımcıların üçte ikisinin beş yıl içinde en az bir çocuğunun olduğuna dikkat çekiliyor.

Hollanda’da yapılan ikinci araştırmada ise, 213 kadının katıldığı ve bunların yüzde 70’inden fazlasının bir yıl sonra hamile olduğu ve iki yıl sonra hamile olma oranının yüzde 80 yükseldiği belirtiliyor.

Ayrıca, kadınların yarısından fazlasının ortalama hamileliğin 41. haftasında sağlıklı bir bebek doğurduğu ifade ediliyor.

Doktor Stefan Kaadorp da "Elde ettiğimiz bulgulara göre, tekrarlanan düşük yapan kadınlar yeniden hamile kalma zamanının hiç düşük yapmamış kadınlara göre daha uzun olmayacağı konusunda güvenebilirler" dedi.

