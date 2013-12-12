Düzenli seks neden önemli?

Düzenli seksin sağlıklı bebek sahibi olma şansını arttırdığı kaydedildi. Bilim adamları bu sayede kadın bağışıklık sisteminin spermlere alışacağını ve karşı koymak için fazla çaba harcamayacağını dile getirdi.



Boşalma esnasında kadın vücuduna giren spermler, kadının bağışıklık sistemi tarafından etkisiz hale getiriliyor. Ancak düzenli seks söz konusu olduğunda bağışıklık sisteminin spermlere alışarak yumurtaya ulaşmalarına izin vermesinin söz konusu olabileceği düşünülüyor. Bu sayede sorunsuz döllenme daha kolay gerçekleşiyor ve bebeğin sağlıklı olma şansı artıyor.



Kadının bağışıklık sisteminin spermlere alışması için 3-6 ay düzenli seks gerekiyor. Bazı çiftlerde 1 yıl süren bu duruma rağmen tek ilişkide hamile kalma şansının da epey yüksek olduğu görülüyor.