Kültürümüzün en önemli özelliklerinden birisi bol bol vermektir. Almamak bir erdemdir. Vermek, verici olmak sadece bu yaşama değil öte aleme de bir yatırımdır. Aynı zamanda iyi insan, evlat, arkadaş... olmanın bir göstergesidir.

Vermek, verici olmak gereğinden fazla olduğunda evrensel yasalara göre sınırları aşmış oluyoruz. Beraberinde de karşımızda verdiğimizi alan, yapması gerekeni yapmaktan yavaşça vazgeçen alma odaklı bir model üretiyoruz. Almak ve vermek ile ilgili denge bireysel bir konu gibi görülse de tüm insanlığı etkileyen bir güce sahiptir. Dengeden alırken ya da verirken uzaklaştığımız her bir an tüm zamanlarda bir bozulma sağlıyoruz ne yazık ki.

Denge demek eşitlik demek değildir. Bazı durumların içinde daha çok vermek dengeyi sağlarken bazı durumlarda almak daha dengeleyici olabilir bazen de eşitlik esas olabilir. Dengeyi belirleyen hikaye, ortam, kişiler gibi birçok veri vardır.

Bu konuda dengeden verme tarafında uzaklaştığınızda oldukça yorulursunuz ve başkaları için yaşadığınızdan kendiniz olamazsınız. Alma tarafında uzaklaşırsanız yapabilirlik gücünü kullanmakta, potansiyeli ortaya çıkarmakta, büyümekte zayıflarsınız.

Alma – verme dengesi sağlayabilmek için;

· İnsanların sizden beklentileri ile sizin kendinizden beklentilerinizi karşılaştırın. Kendinizden beklentileriniz çok gerilere düşüyorsa verme tarafında dengeniz bozulmuştur. Sınır çizmek konusunda kendinizi ikna edin, gerekirse günlerce konuşun ve olabilecek en kolay ifade ile sınırlarınızı ortaya koyun.

· Yardım etmekten, başkaları için koşmaktan kendinize ve belki ailenize vakit kalmıyor. Kendinize vakit ayırmak için özel planlar yapın ve “Hayır” diyebilmenin gücünü kullanın. Kendinize hayır deme konusunda başarılı oldunuz demek ki başkalarına da “hayır” diyebilirsiniz.

· Sizin için bir şeyler yapmakta zorlanan kişilere gereğinden fazla zaman, para, emek ayırmayın. Bu konuda ısrarcı olun. Genellikle sizi ikna etme konusunda başarılı olurlar, iç konuşma ile kendinizi ikna edin. Daha güçlü olabilirsiniz.

· İnsanlara yardım etmenin öte alemde çok kıymetli olduğu inancını daha derin düşünün, kendisinden vazgeçen ve kendisine yardım etmeyen kişinin başkalarına verici olması ilahi sistemin “hak yasasına” uygun değildir.

· İfadenin çok fazla rengi var. Alma – verme dengesi oluştururken ne kendinizi ne de başkalarını kırmanıza gerek yok. Doğru rengi, ritmi ve ifadeyi bulabilirsiniz, kendinize güvenin.

· Fazlaca destek, yardım alıyorsanız daha verimli kullanmaya bakın. Sürekli desteklenmek yaratma ve yapabilme gücünüz zayıflatabilir. Potansiyelinizi gölgede bırakabilir, gölgeden çıkın.

Sevgiyle,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com