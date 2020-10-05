ATALARINDAN MESAJ VAR

Hayatta olmayan atalarımızın enerjisi DNA içindeki kayıtlardan dolayı bizimle olmaya devam eder. Bugün dünyada olmamıza aracı olan tüm ataların hikayeleri, yaşadıkları, yaşamadıkları, yaşayamadıkları nesil devam ettiği için aktif bir şekilde dünyada duruyor. Ruhları bu dünyadan ayrılmış olmasına rağmen yarım kalan ve tamamlanan tüm hikayelerin enerjisi yaşayanlara miras oluyor.

Bu enerjiler hayatımızda görünen ya da görünmeyen etkilere sebep olabiliyor. Tamamlanmış hikayeler sırtımızda destekleyici bir el olabildiği gibi yarım kalan hikayelerin enerjileri yolu zorlaştırabilir. Tüm ata hikayelerini öğrenmek ve bilmek mümkün olmayabilir. Bu konuda Aile Dizimi, Aile Draması gibi tekniklerden destek alabilirsiniz. Atalarla nasıl bağ kurulur sorusunun cevabını “Yaşamın Gizli Sözleşmesi” kitabımda yaşanmış hikayelerle aktardım.

Hayatınızda birçok çabaya rağmen olmayan, tamamlanmayan, ilerlemeyen konular varsa aşağıdaki cümleleri sakin zamanlarınızda içinizden geçirip özgürleşmeyi yapabilirsiniz.

“Sevgili atalarım, varlığınıza saygı duyuyor, hepinizi onurlandırıyorum. Yaşamlarınızda olan, olmayan, olamayan her şeyi affediyorum. Sizin sebep olduğunuz tüm negatif hikayeler için payıma düştüğü oranda af diliyorum. İçinizde hayır dua almayan, ah, beddua alan, lanet okutanlarla bağlarımı kesip hayır dua alanlarla bağ kuruyorum. Yarım kalan enerjilerin varlık alanında tamamlanmasına niyet ediyorum. Yolumu kaderimi ayırıyor, sevgi, saygı, kazanç, sağlık, güven, huzur, kolaylık içinde olmayı seçiyorum. Lütfen beni hayata teslim edin.”

Bu çalışmayı dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yolunuz açık, yaşamınız, kalbiniz, aklınız aydınlık olsun.

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

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