Bilinçaltı anne rahmine düştüğümüz andan itibaren kaydeder. Sıklıkla duyduklarını ya da yüksek frekansla gelen her şeyi kayıtlar ve yaşamda yerini alacak kodlamalara çevirir. Kodlamaları “İstenmiyorum”, “Sevilmiyorum”, “Yanlış zamanda geldim” gibi ya da “Her şey çok zor olacak”, “Aradığımı bulamayacağım” gibi de yazabilir.

Bağımlılık da anne rahmi sürecine yazılmış olabilir. Güvenli bağlanmanın kurulmaması, annenin ya da babanın bağımlılığının olması ve sıklıkla üzerine konuşulması, kavga edilmesi, anneden gelen besinin yeterli olmaması, yoksunluk yaşanması ve benzeri durumlar bağımlılığın altında yatan sebepler olabilir.

Bağımlılık bir nesneye, maddeye, eyleme sıkılıkla muhtaçlık hissetmek ve irade dışı davranma hali olarak özetlenirse iradenin bozulmasına sebep olan kayıtları bulmak önemlidir. Atalardan kalan negatif miraslar, anne rahmi süreci ya da yaşamda farklı şekillerde kurgulanmış bilgiler bağımlılık için kaynak olabilir.

Bazı bilinçaltı sistemi ilgiyi kendilerinde tutma bağımlılığını “hadi” denilmesi üzerinden kurgular ve yönetir. Bilincin bundan haberi yoktur. Sürekli oyalanır, geç kalır, vakti ayarlayamaz. Çevresindeki herkesin gözü ve dikkati onun üzerinde olur ve bilinçaltı bu durumu ilgi toplamak olarak yorumladığından kişi “hadi” dedirtme bağımlılığından vazgeçemez.

Güven ile arada kurulmayan tüm bağlar yerini bağımlılığa bırakır. Herkes için böyledir. Kendine güven, ebeveyne güven, hayata güven, oluşa – akışa güven, ilahi sisteme güvende boşluklar oluşursa yerini mutlaka bir bağımlılık doldurur. Ki bu boşluklar anne rahminde oluşmaya başlamış olabilir.

Çalışma önerisi;

· Güven ile ilişkimi onarmaya niyet ediyorum.

· Güvende olmanın hafifliğini yaşamaya niyet ediyorum.

· Anne rahminden bugüne, bugünden yaşamın sonuna kadar içimdeki güveni tamamlıyor, özgürleşiyorum.

· Yaşamın sevgisi ve güveni ile besleniyorum.

· Anne rahminden yaşamın sonuna kadar kendimden, ailemden, yaşamdan, insanlardan, ilahi sistemden, akıştan besleniyorum.

· Tamamlanıyorum, özgürleşiyorum.

Her anda, anlamda özgür olmanıza niyeten,

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

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