Her duygu içimizde ve dışımızda titreşim yayar ve benzerini çeker. Kendimizle ve ailemizle bir arada kaldığımız bu günlerde pozitif duygulara yer vermek ve onlarla titreşimimizi yükseltmek negatif olan her şeye karşı korunabilmeyi destekleyecektir.

Değerlilik, yaşamın zemininde olması gereken, üzerine ne eklenirse zeminden beslemesi gereken ana duygulardan birisidir. Genellikle anne rahminde işlenmeye başlar. Değerli olmak, değerli hissetmek, kendi değerini iade etmek yaşamda olan her şeyin değerli ve anlamlı olmasına destek olacaktır. Değerliliği daha çok dışarıdaki insanların davranış ve sözlerinden ölçmeye çalışırız. Kendi değerimizi başkalarının gözünden anlamaya çalışırız. Oysa ki herkes kendisi kadardır. Birisinin değerini tek başına bir başkası biçemez.

Çalışma önerisi;

Kendinizle kalabildiğiniz zaman diliminde, sözü olmayan bir müzik eşliğinde gözlerinizi kapatın ve değerlilik kavramınızı düşünün. Değerlilik içinizde nasıl bir alan kaplıyor? Çevrenizdeki insanlar değerliliği hissettiriyor mu? Siz diğer insanlara değerlilik hissettiriyor musunuz? Sadece var olduğunuz için mi değerlisiniz yoksa başarılı, statülü, güzel... olduğunuz için mi? Sorulara bulduğunuz cevaplar nasıl hissettiriyor, anlamaya çalışın. Kendinize olan değeri kendinize iade edin. Hatırlayın ki kendimize verdiğimiz kadarı dışarıdan bize gelebilecektir.

· Değerimi kendime iade ediyorum.

· Yaşamın akışında değerliliğin ritmi ile ilerliyorum.

· Değerimi biliyor, anlıyor ve anlatıyorum.

· Sadece var olduğum için, bedenlenen ruh olduğum için değerliyim.

Gibi cümleleri kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda,

· Değerimi kendime vermediğim için kendimi affediyorum.

· Değerimi hissettirmeyen herkesi tüm zamanlarda affediyor, payıma düştüğü kadar af diliyorum.

· Kimlere değerini veremediysem af diliyor kendimi affediyorum.

Şeklindeki af çalışması da sürecin daha kolay ve sağlıklı ilerlemesine destek olacaktır.

Şifa olsun.

Ebru Demirhan

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