DEĞİŞİMELE UYUMLANMAK

Hepimiz için farklılıkları ve değişimleri barındıran bir süreç yaşıyoruz. İş yapma şeklimizde olan değişimler yeni değişimlerin mayası oluyor. Eğitim, sağlık gibi kurumların zorunlu değişimi uzun vadede oluşacak yeni sistemler için bir hazırlık olabilir.

Her şey insan için. Olanın, olmayanın, olamayanın güzelliği evrensel sistemde insan bazında planlanmaktadır. Her sürecin öncesinde büyük hazırlık aynı zamanda fonunda birçok görülmeyen hareket vardır. Her şey insana ve insanın gelişimine hizmet etme prensibi ile yerini bulmakta.

İnsanlık olarak değişimin hızına ve gerekliliklerine kapıldık ve dahil olduk. Az ya da çok rüzgardan payımıza düşeni aldık. Şimdi asıl konu neye ve nasıl ilerlediğimiz olmaya başladı. Bu süreci verimli değerlendirebilmek, kendimiz ve herkes için keyifli, huzurlu ve yol açan bir süreç olması gelecek için iyi bir yatırım.

Takdir edersiniz ki değişim uzun bir süreç olacak ve sürekli farklı nitelik ve niceliklerde devam edecek. Her zaman var olan ve olacak olan dinamik kavramlarımızdan birisidir.

Bu süreçte;

· Değişimle uyumlanmaya niyet edin. Yaşamakta olduğumuz değişimin karşısında durmak ve bildiğimiz gibi yaşama ısrarı sertlikler getirebilir.

· Zaman algısı da değişimin önemli bir parçası. Zamanla ilgili negatif inançlarınızı ve sözlerinizi çöpe atın ve zamanla barışın, onunla yol arkadaşı olun.

· İnsan ilişkileri ve mesafeler uzun bir süre daha dilediğiniz şekilde olmayabilir. Kendinizle yaklaşın ve iç mesafenizi ortadan kaldırmaya bakın. “Ruhum, bilinçaltım, duygularım, düşüncelerim, bedenimle uyum, denge ve birlik içindeyim” gibi cümleler yardımcı olacaktır.

· Gelecekten endişe etmek sizi yavaşlatır. Ne olacağını kısmen tahmin edebilsek de hiçbirimiz bilmiyoruz. Gelecek insanlığın ortak bilinci ile revize oluyor. Bu nedenle bilinmez olarak kalmaya devam edecek. Yaşamaya niyet ettiğiniz geleceği belirleyin ve ona odaklanın.

· Gezegenimiz ve ihtiyaçlarıyla uyumlanmayı seçebilirsiniz. Bu sürecin yönetim mekanizmalarından birisi de gezegenimiz. Onun soğumaya, arınmaya, temizlenmeye, şefkate, birlikte hareket etmeye ihtiyacı var.

· Çocuklarımız bu değişimin önemli parçası. Onları için endişelenmeyin.

· Kendinize, benliğinize iyi bakın.

Değişim sürecinin zenginliklerinden hepimizin faydalanmaya niyet ediyorum.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

