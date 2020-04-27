DENGELİ OLMAK

Denge, insanlık tarihi boyunca önemli olmuş. Dünya tarihinin en önemli olaylarına bakarsak dengenin dışında hikayeler görürüz. İnsanın iç dünyası ve dış dünyası arasında kurulan denge topluma ve insanlığa yansıyan bir kaynak olacaktır.

Ruh, bilinçaltı, duygu, düşünce ve bedenin ortaklaşa birlikte yürütüp yönettiği yaşam ideal halimizdir. İçimizdeki tüm parçaları bir araya topladığımız ve aynı huzurlu, verimli, güvenli, kazançlı hayata birlikte ilerlediğimizi düşünmek oldukça keyifli bir tebessüm üretiyor. İşte denge de böyle bir birlikteliğin sürecinde oluşuyor.

İnsan derin, büyük, anlamlı ve çok katmanlı bir varlık. Bu katmanlardan ve derinliklerden sadece bir tanesini daha yoğun kullandığınızı düşünün, dengeyi korumak oldukça zor olacaktır. Sürekli zihninizle hareket ettiğinizi, hayatı sadece zihinle yönettiğinizi varsayarsak dengeden bahsedebilir miyiz? Bir kefede zihin diğerinde ruh, bilinçaltı, duygu, beden....

İçimizdeki evrende nice derinliklerimiz, yeteneklerimiz, keşfetmediğimiz güzelliklerimiz varken sadece en çok sesi çıkan belki de en agresifi ile ilerliyoruz v dış dünyamızda dengeyi aramaya devam ediyoruz. Verdiğim örnekteki yapıda iş, kazanç, partner ilişkisi, aile içi ilişki, ebeveynlik rolleri çoğunlukla zihinle yönetildiğinde dengeden nerede bahsedeceğiz? Arayış bitmeyecek fakat ne aradığını bilmeden aramaya devam edeceğiz.

Öncelikli sorumluluğumuz içimizdeki evrende dengeyi tasarlayabilmek. Kurmaktan önce tasarlayalım. Tasarımı olmayan bir şeyi kurmak için daha çok zamana ihtiyaç olur. Dengeyi tanımlayın, ne sizi dengede tutar, ne sizi dengeden ayırır... sorular sorun ve dengeyi tanımlamaya başlayın. Kendinize zaman tanıyın. İnsanlığın 21 yüzyılı oldu, hala arıyor J Bu konuya birlikte yön verelim.

Dengede olduğunu düşündüğünüz insanlar varsa izleyin, yaşanmıştan öğrenmek sürecinizi kolaylaştırabilir. Sözleriniz dinleyin, hareketlerinizi gözlemleyin. Ekleyeceğiniz ya da çıkaracağınız neler daha kalıcı bir denge üretecek, belirleyin ve yavaş yavaş harekete geçin. Tüm sorulara rağmen mevcut durumun oluşturduğu hayata hizmet eden ya da etmeyen bir dengesi var. Onu da ani bir şekilde bozmaktan kaçının.

Huzurun, neşenin, sevginin, saygının her birimiz için denge kaynağı olduğu günler yaşamak dileğimle,

Ebru Demirhan

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