Henüz varlığı olmadan insana kucak açmış, barındırdığı her şeyi kullanıma açmış, besin, su vermiş, barınma alanları ile korumuş… İnsan dünya için her zaman önemli ve öncelikli olmuş. Zamanla insanın değer listesinde geriye, geriye, geriye düşmüş. Yine de sevgi ve saygıyla insanı birinci sırada tutmuş.

Bu bir masal değil, gerçekliğimiz. Sadece birbirimize değil, Dünyaya çok acı çektirdik. İçindeki ve üzerindeki insandan bağımsız canlılığa en kalpsiz tarafımızı gösterdik. Çok değer verdiği insanlığın birbirini kırmasını izledi. Toprağına akan kanı hiç ama hiç istemedi. İnsanın diğer canlılara olan hükümranlığını izledi. İnsana inanıp güvendi, “Bir gün insan ne olduğunu anlayacak ve kalbiyle düşünmeye başlayacak” dedi. Sabretti.

Tüm bu süreçte insanı kesinlikle cezalandırmadı. Deprem onun insanı silkeleme hareketi olmadı hiçbir zaman. Tsunami insanı süpürme hareketi değildi. Dünya da insan gibi canlı, içinde ve üzerinde çeşitli hareketleri oluyor ve bunlar sadece onun kendisine bağlı değil.

Bugün olanlar dünün, geçmişin bir yansıması. Bir yerde deprem oluyorsa o frekansın bir oluşum noktası ve zamanı var. Bugün olanlar geçmişin sonucu. İklim değişiyor, gökyüzü hareketleri yeryüzünde birçok hareketi tetikliyor. Sonuçtan eminim ki Dünyada memnun değildir.

Bugün ne yapıyorsak gelecek için hazırlık ve başlangıçtır. Bize düşen kendimize, insana, canlıya, canlılığa, Dünyaya sahip çıkmak, onarmak ve iyileştirmektir.

İzmir ve çevresinde yaşayan, depreme maruz kalanlar, yakınlarını kaybedenler, acımız büyük. Duamız ve şifamız sizinle, kalplerimiz kalplerinizle bir.

Sevgilerimle,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com

@ebrudemirhan.ytm