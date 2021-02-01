Kendimize hâkim olmak istediğimiz zamanlar ne çok değil mi?

Aynı konulara, aynı insanlara kızmadan duramıyoruz. Ya da mutluluğa dönük olduğunu sandığımız düşüncelerimizi, endişe içinde kıvranırken kontrol edemiyoruz. Ya da bizi mutsuz edecek insanlara aşık olmamak için kendimize hakim olamıyoruz.

Bu kontrole sahip olmak için sadece bir reçete yok tabii, birden fazla bileşeni olan bu konuda en önemli başlangıç aşaması kişinin bilinçaltı kodlarını tanıması. Bizim kavramlara, insanlara, olaylara yüklediğimiz kodlar nelermiş? Bilinçaltı nerelerde ne kayıt tutmuş. Buna bakmalıyız ilk önce. Burada yolu yarılamış oluyoruz.

Biz sadece, bizi çok kızdıran komşumuzun negatif özelliklerine odaklanıp bunu defaten düşünerek kızgınlık sarmalında esir oluyoruz. Sürekli karşımızdaki kişinin yanlışlarını yargılayıp duruyoruz. Veya anlaşamadığımız patronumuzla uzlaşma yoluna gidemeyip kendimizi yiyoruz.

Bu negatif duygularda payımıza ne düşüyor, bunun yükünü sahibi ile paylaşıyor muyuz, neden bu özellikteki insanlara kızıyoruz veya ben ne yapsam karşımdaki farklı davranır diyebiliyor muyuz?

Evet, bilinçaltı kalıbımız değiştikçe, bilincimizle yargıya vardığımız durumlar veya insanların yaptıkları bizi rahatsız etmeyebilir. Hatta bizdeki bu değişiklik karşımızdakini bile değiştirebilir.

Bazı nesne, kavram veya insanlara geliştirilen bilinçaltı kodlarımızı ortaya çıkartırsak, onlara karşı olan duygularımız hemen değişebiliyor. Bir uğurböceğine korku duygusunu yüklemişse sevgili bilinçaltımız, bunu bulup değiştirmek uğurböceğine hissettiğimiz negatif duyguyu da alıp götürüyor.

Anne rahmine geldiğimiz andan, yaşamın sonuna kadar bilinçaltımız sürekli kayıt yapar. Bilincimiz bu kayıtların akışını takip edemez.

Oysaki bilinçaltı kütüphanesine girerek negatif kodları değiştirmek ve yerine pozitiflerini yerleştirmek mümkün.

Kızdığımız, korktuğumuz, aşırı düşkün olduğumuz her şeyden, herkesten, tüm baş edemediğimiz duygulardan özgürleşmek mümkün.

Instagram hesabımızda Çarşamba günü yapacağımız canlı yayınımızda bu konuyu daha detaylı işlemeye niyet ederek tüm negatif duygu, düşünce ve kalıplarımızı revize edeceğimiz bir hafta diliyorum.

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

@ebrudemirhan.ytm

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