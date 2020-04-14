Kendimizi tanımak duygularımızı tanımakla başlar. Baskıcı ebeveynler, özgüven sorunları, mükemmeliyetçi öğretmenler, korkular, akran zorbalıkları derken kendimizi olduğumuz gibi ifade etmekten uzaklaşmış olabiliriz. Böylelikle deneyimlerle örülü yaşamımızda birçok duyguyu doğru ifade etmemeyi öğrenmiş olabilir. Örneğin, bir davranışa, söze çok kırılırız, “Neyin var?” diye sorulduğunda “Yorgunum” deriz.

Kendimizle olduğumuz bu günlerde duygularımızı tanıyalım.

Kendinizi düşünün ve en üstten alta doğru hissettiğiniz duyguları yazın. Ne hissediyorsanız toplamı kadarsınız. Kriz dönemi ve öncesi diye ayırabilirsiniz. Önce tüm duygularınızı belirleyin, sonra negatifleri farklı bir renkle ayırın. Yanına işaret koyabilir, farklı bir renkle altını çizebilirsiniz.

Negatif Duyguları Eleyelim

Duygularınızı kaleme kağıda döküp gerçek halini gördünüz, tanıyıp ayırdınız. Hangi tarafın daha yoğun olduğuna bakın. Negatif duygularınıza “Yaşamda güvende kalmak için ne kadarı gerekli” sorusuyla bakın. Tüm negatif duyguları çöpe atamayız. Örneğin kaygı, tedbirli ve uyanık olmayı sağlar. Bir sınırdan sonrası aşırıdır ve amacından uzaklaşır, birçok soruna sebep olur. Listenize bakın, negatif olanların aşırısını bıraktığınızı söyleyerek yanına pozitif duygu ekleyin. Örneğin, listede kaygıya bakın, yazısını küçültün ve yanına daha büyük harflerle neşe ya da huzur gibi ihtiyacınız olan bir duyguyu yazın. Büyük harf - küçük harf, farklı renkler kullanarak bir duygu aktarım tablosu yapın. Endişelendiğinizde “Tedbirli, uyanık ve neşeliyim” deyin.

Duygulardan Arınmak

Bir bavul hayal edin, negatif duyguların fazlalıklarını ve bazı duyguların kendilerini bu bavula doldurun. Bir geri dönüşüm çöpünün yanına bıraktığın "Tüm bu duyguları Dünya Ana'ya teslim ediyorum" deyin ve farklı bir yöne gidin. Doğa bu duyguları dönüştürecektir, güvenin.

Şifa olsun.

Ebru Demirhan

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