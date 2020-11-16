İş yapma ve yaşama şeklimizin pandemi ile değişmesi sonucunda hemen her şey birbirine karıştı. Evde çalışmak aile içi rollere müdahale etmiş gibi görünse de birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Yola ayrılan zamanın uykuya teslim edilmesi, aile bireyleriyle daha fazla zaman geçirilmesi, iş bitince dikkatin kişinin kendisine ve ailesine dönebilmesi gibi faydalar sürecin daha sevgi dolu yönetilmesine sebep olabiliyor.

Bebeğini bırakmak istemeyen anneler için, çocuklarının online derslerini takip edemeyeceği endişesinde olan ebeveynler için de evden çalışmak oldukça tercih edilen bir yöntem oldu. Sabah işe gitmek için 2-3 saat önce uyanmak zorunda olanlar ve aynı şekilde akşam eve dönmenin çok zaman aldığı mesafeleri aşmak zorunda kalanlar için de evden çalışmak stresi azalttı.

Salgın endişesi de evde çalışma sürecinde kontrol edilebilir bir seviyede kalabiliyor. Böylece duygu durumunu daha sağlıklı halde tutmak kolaylaşıyor. Evinde, en güvenli ortamda kalıp çalışmak güvende hissetme duygusunu beslediği için stres azalabiliyor.

Salgın sürecini hepimizin en kolay ve sağlıklı şekilde atlatmasına niyet ediyoruz.

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

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