Hayat amacım, hmmmm mutlu olmak, çalışmak zorunda olmamak, çocuk yetiştirmek, dünyayı gezmek, bir çocuk yurdu açmak veya insanlığa hizmet etmek ve daha da fazlası dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Bunların gayet mümkün olduğunu söylesem şimdi de bunlar için çok zengin olmak lazım diyerek, çalışmaya dönmek isteyeceksiniz değil mi?

Zengin olmanın ne kadar mümkün olduğunu size sayfalarca anlatabilirim. Ama kısa başlıklar halinde iletmem gerekirse yapmamız gerekenler şöyle;

-Mutlak bir vericilik yağmurunda eşit şartlarda dolaştığımıza inanmak,

-Bu yağmurdan besleneceğimiz kabımızı geniş tutmak,

-Payımıza düşen her şeyi görmek, duymak, anlamak ve alıp kullanmayı bilmek,

-Aynı anda çoklu olasılığa inanmak,

-Çekim yasası piyasasında 1 milyon Doların, 1 kg brokoli ile aynı değerde işlem gördüğü bilgisine inanmak,

-Doğru ve dengeli vermeyi bilmek,

-İsterken Nasıl’ına karışmamak,

-Paranın bize her yerden gelebileceğine inanmak,

-Düşüncemizle istediğimizi zannederken dilimizle de talep etmek,

-Para yok, imkân yok, zaman yok, iş yok, işler kesat, ekonomi düzelmez gibi negatif potansiyeli büyüten kelimeler kullanmamak,

-İstiyorum yerine niyet ediyorum kelimesini kullanmak,

-Gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz amaçlar için bilinçaltımıza gün ay yıl yönlendirmesi vermek,

-Bilinçaltı sözlüğümüzde hak etmek, kazanmak, almak veya para gibi kavramları eğer negatif ise dönüştürmek.

Eveeeet zengin olduk dünyayı dolaştık, ve yine kontrolümüzde olmayan ve bizi mutsuz eden bazı olay kalıplarından kurtulamadık diyelim. Hala bizi üzen hayat arkadaşları seçiyor veya ailemizle bir türlü anlaşamıyor veya hala hakkımızı yediriyor olabiliriz.

Bu noktada esas hayat amacı bilgisi devreye giriyor aniden. Kimimiz bu bilginin peşine düşüyor ve hayatını, dünyaya geliş amacına göre şekillendiriyor kimimiz bunu kaderimiz zannederek yaşamaya devam ediyoruz.

Bu kontratlar ağını fark etmeden, çözmeden yaşamak zorunda olduğumuzu hissediyoruz.

Hayat Amacı konusunu ve çevremizdeki insanlarla imzaladığımız kontratları Yaşamın Gizli Sözleşmesi kitabımda detaylı olarak anlattım, tekrar eden olayların bize hayat amacımızı hatırlatmak gibi bir görevi var!

Hepimize hayat amacımıza uygun yaşamamızı sağlayacak olanaklarla karşılaştıran güzel bir hafta diliyorum.

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com

@ebrudemirhan.ytm