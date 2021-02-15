İnanç haline getirdiğimiz kalıplarımız değiştirdikçe, hayatımızın da değiştiğini 15 yıldır yaptığımız bilinçaltı seanslarında gözlemliyor ve bu değişimde yerim olmasının sevincini yaşıyorum.

Hayat zordur, zor olan değerlidir, emeksiz mutlu olunmaz, sabır ile zorluklara göğüs geren en büyük mükafata ulaşır. (İptal ediyorum)

Bu gibi birçok ortak bilinç kalıpları bizler için neredeyse varlığımızın bir parçası olmuştur. Aile ortamında içimize işleyen bu cümleler, inancımız olur ve Indira Gandi’nin söylediği gibi bir süre sonra kaderimiz haline gelir.

Benzer benzeri çeker yasası işlemeye başlar. Bu kalıplar bizi zorluk titreşiminde tutar ve bu şekilde tecrübeleri kendimize çekeriz. Yaşadığımız her bir yeni negatif tecrübe bizi doğrular, adeta doğrulandığımız için mutlu bile oluruz. Ne de olsa bizim parçamızdır bu kalıplar.

İnansak ki dünya hayatı, insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için en kolay çözümlerle, en yüksek ihtimallerle donatıldı.

Tüm bu şifa, bolluk bereket, neşe, huzur, sağlık şelalesinde yıkanmak bizim en doğal hakkımız olarak sunuldu.

Zorlu kayalıklarda çabalamak nihai noktamız ve layık olduğumuz nokta değildir.

Kolay yolu bulup şelaleye ulaşmanın hazzı tecrübe etmeye değerdir. Bizden beklenen de budur.

İşte birkaç adımda bu çarkı değiştirmenin yollarını paylaşmak isterim;

-Her şeyin kolaylıkla hallolmasının yeni normaliniz olmasına izin verin, inanın.

-Bugüne kadar benimsediğiniz, zorlukla ilgili kalıpları bir kağıda yazın.

-Bunları yüksek sesle tekrar ederek bu inançları iptal ediyorum deyin. Bilinciniz inançla ikna olana kadar ve bu hissi içinizde duyana kadar tekrar edin. Kağıdın üzerine kocaman bir çarpı çizin.

-Sonrasında kendinizi sonsuz olasılık şelalesinin altında imgeleyerek, payıma düşen ne varsa kolaylıkla almaya niyet ediyorum. Hayat kolay. Her işimde en kolay yolu buluyorum, deyin.

-Değişen yeni kalıbın iyice oturması için sık sık olumlama cümlesini tekrar edin.

-Bu süreçte negatif deneyimleri bekler olmayın.

-Hayatımızı veya işlerimizi kolaylaştıracak fırsatların nasıl gelişeceğine odaklanmak yerine mutlak olasılığa kendinizi her an açık tutun.

Zamanla bilinçaltı, çalışacak ve yeni kalıplarını benimseyecektir.

Keyifli deneyimler diliyorum bu kolay haftada !

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com

@ebrudemirhan.ytm