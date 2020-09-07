İSİMLE KADER BAĞI

İsimler birçok anlamda çok önemlidir. Yeni doğana verilen isimler farklı şekillerde anlam taşıyıp hayatı etkileyebilir. İsim kimliktir. Dünyada varlığımızı ifade etmenin en kolay yoludur. “Ben ….” varım demektir.

Kültürümüzde büyüklerin adını koymak onları onurlandırma şeklinde yorumlanır. Tercih edilen de bir yöntemdir. Ata isimleri o atanın DNA’sı da yeni doğana aktarıldığı için bir kader bağı oluşturabilir. Yeni doğan farkında olmadan atanın duygudurumunu ya da yaşadıklarını tekrar ediyor olabilir.

Vefat eden aile bireylerinin isimleri “adı yaşasın” yaklaşımı ile yeni doğana verilebilir. Yeni doğan için hallice büyük bir yük anlamına geliyor olabilir. Hayatı bir şekilde son bulmuş, çocuk, genç, yetişkin ya da yaşlı kişilerle “adı yaşasın” bağlarının kurulması negatif bir kader ortaklığına dönüşebilir. Mutsuzluk, depresyon, işlerin yolunda gitmemesi gibi haller ortaya çıkarabilir.

Devlet büyüklerinin, sanatçıların, futbolcuların da isimleri birçok yeni doğana “onun gibi olsun” diyerek verilmiş olabilir. O kişilerin hayatlarını tam olarak bilemeyiz. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kendi ç dünyamızı bil anlamak zaman alıyor kaldı ki başkasını tanımak daha da zor olacaktır. Bağımlıkları, korkuları, endişeleri, öfkeleri hakkında hiçbir şey bilmediğimi bir insanın adını çocuğumuza koymak eğer bilinçaltı seviyede kuvvetli bağlar kurulduysa negatif bir hikaye üretebilir.

İsimlerin ortak bilinç anlamları da önemli. Seslenişi güzel olan anlamı zorlayıcı ya da bağlayıcı olan birçok isim var. Sıklıkla kullanılan, anlamı “Yalnız iffetli kadın” olan bir isim anlamı ile kişinin ilişkilerini etkileyebilir.

Tek başına bu kadar güçlü mü isimler? Düşünün ki anlamı, verilme niyetiyle beraber günde defaten size bu isimle sesleniliyor. Tek başına tüm hayatı yönetme gücüne sahip olmamakla birlikte yaşamın ritmini belirlemede bir etken. Pozitif bağlar da kurulabilir. Hatta besleyen, geliştiren bağlar kurulması da oldukça mümkün.

Çalışma önerisi;

· İsminizin bir hikayesi olup olmadığını öğrenin. Herhangi bir kişiye atfen isminiz koyuldu ise o kişiyi hayal edin ve “İsmini ve kaderini sana iade ediyorum. Ben ismimi kendime alıyorum ve kendi kaderimde ilerliyorum. Kaderimi ve adımı senden özgürleştiriyorum” diyebilirsiniz. İçiniz onaylayana kadar bu çalışmayı devam ettirebilirsiniz.

· İsminize yeni anlamlar yükleyin, ses kaydı yapıp her gün dinleyin. Örneğin, “Adımı her duyduğumda şans, sevgi, saygı, bolluk bereket, kazanç, sağlık, ilerlemek, neşe, takdir edilmek, tercih edilmek aktive oluyor.”

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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