Birçok anlamda karanlık, karmaşık günler yaşıyoruz. 2020 yılına gelip hala savaşı bitirememenin onursuzluğu içindeyiz. İnsanlık olarak kanla kanın örtülemeyeceğini öğrenemedik. Acılara acı ekleyerek ilerleyemiyor, insani kimliğimizi kaybediyoruz.

Savaş sadece silahla, bombayla olmuyor bildiğiniz gibi. Aileler karışık, şirketler karışık, ekonomik kararlar karışık... Tüm bunlar kendi içimizde farklı savaşlara sebep oluyor. Duygularla düşünceler, ruhla bilinçaltı birbirine giriyor. Dışarıdaki sıcak ya da soğuk, görünen ya da görünmeyen tüm savaşlar içimizi dengeden uzaklaştırıyor.

Ya diğer etkileşim daha güçlüyse? İçimizdeki savaşlar, inanç karmaşalarımız dışımızda savaşlara sebep oluyorsa! İnsanlık ortak bilinç adındaki bir yapı ile birbirine bağlı. Düşüncelerin, duyguların, ruhsal ve bilinçaltı kayıtların titreşimi ortak bilinçte buluşuyor ve en çok beslenen ve yoğun hale gelen titreşim kendini tekrar ediyor. Ta ki o titreşim değişene kadar.

Her birimizin payına düşen içimizdeki savaşlarla ilgilenip dışarıdaki savaşı bitirmek. İçimizdeki inançların temizliğini yapmak ortak bilinci temizlemek demektir. “Bu ülke adam olmaz”, “Savaş olmadan barış olmaz” gibi inançları iptal etmemiz çok ama çok önemli.

Rica ediyorum, bir kağıda aklınıza gelen, içinde savaş, karmaşa, tıkanıklık, ilerleyememek, kavga ve benzeri olan tüm inançlarını yazın. Alt alta yazın, birkaç gün masanızda dursun, aklınıza geldikçe yazın. Konuşurken kendinizi dinleyin ve söylerken rahat söylediğiniz aslında negatif inanç barındıran, normalleşen cümlelerinizi fark edin, listenize ekleyin.

Kendinize zaman ayırın, tek tek kırmızı kalemle çizin ve karşısına yeni pozitif bir inanç yazın. Tüm negatiflerin karşısında bir pozitif inanç olacak şekilde çalışmanızı tamamlayın. Yeni listenizi yanınızda taşıyın ve hangi pozitif inanca daha çabuk alıştığınıza hangisinin zaman aldığına bakın. Kendiniz için yaptığınız bu değişim insanlık içindir. Teşekkür ediyorum.

Bu çalışmayı konular bazında da yapabilirsiniz. Örneğin para, ilişkiler, kazanmak, ilerlemek gibi bir konu ya da kavram seçip bildiğiniz tüm negatif inançları toplayıp tek tek pozitife çevirebilirsiniz. Yine yapacağınız çalışma herkes için olacaktır.

Aydınlık günlere kolayca ulaşma niyetimizle,

Ebru Demirhan

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