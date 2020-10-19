KENDİNE ŞİFACI OLMAK

Şifa genellikle dışarıdan alınan, başkalarından gelen bir kavram gibi işleniyor daha çok. Her türlü enerjinin çeşitli uygulanma yöntemi olabildiği gibi şifanın da çeşitli uygulanma yöntemleri vardır. Kendi kendine şifa vermek, kendinin şifacısı olmak da şifacılığın uygulanma alanlarından birisidir.

Şifayı aktive etmenin en kolay yolu bir süre “Ben sevgiyim, ben şifayım” cümlesini bol bol içinizden geçirmektir. Şifanın sizde olduğunu kabul edin ve bu cümleyi söyleyin. Ellerinizde ve diğer tüm şifa kapılarınızda şifanın aktive olduğunu hissedebilirsiniz.

Sözün kıymetini bilerek pozitif konuşmak kendine şifa olmak için anlamlı bir yoldur. Sözün pozitif olması süreçlerin akışkan olmasına destek verir. Pozitif konuşarak yaşam yolunu akışkan hale getirip zaman kazabilirsin. Zamanın artıp çoğaldıkça dilediğin gibi kullanabilirsin.

Olmasına niyet ettiğin her şey için hayal kurup keyifli duygularını hayaline aktararak şifanı hayallerin için kullanabilirsin. Hayallerini duygularınla besleyerek gerçekleşmesini sağlayıp kendine olan inancını kuvvetlendirebilirsin. Hayallerin ve pozitif duygularını güçlendirmek için onları yazıp avuçlarının içinde tutup “Ben sevgiyim, ben şifayım” cümlesini kalbin tamam diyene kadar tekrar edebilirsin.

Keyif aldığın insanlar ve ortamlarda olarak içindeki evrenin dışındaki evren tarafından beslenmesine izin verebilirsin. İçindeki evren dışında rahat ve huzurlu bağlar kurdukça şifa daha kolay yerini bulabilir.

Özsevgi, özsaygı, özgüven, özşefkat, özdeğeri bir arada kullanarak şifayı artırıp her an kendiniz için kullanabilirsiniz. “Özden gelen tüm değerlerimle bir ve bütünüm, ben sevgiyim, ben şifayım” cümlesini de kullanabilirsiniz.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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@ebrudemirhan.ytm