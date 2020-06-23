Bedenimiz duygu ve düşüncelerimizden doğrudan etkilenir. Sistemler, organlar, hücreler... birbirine bağlı ve uyumla çalışırsa kalıcı bir iyileşmeden bahsedebiliriz. Düşünce ve duygular da bedenin içinde sürekli hareket eden sistemlerdendir.

Organlar ve sistemlerin kendilerine ait özellikleri, kişilikleri vardır. Dışarıdaki insanlarla iletişimde olmak gibi onların dilince konuştuğumuz zaman anlaşmak ve şifa temelinde birleşmek daha kolay olacaktır. Organlar ya da sistemlerle iletişime geçmek için hastalığı beklemeden günün herhangi bir saatinde onlarla konuşabilirsiniz.

Ağrıyan organa, ekleme odaklanıp “Bu ağrı bana ait mi?” diye sorabilirsiniz. Bazen ağrıları ya da sorunları başkalarından satın alabilir ve kendi bedenimizde taşıyabiliriz. Beden ağrının size ait olmadığını anladığı zaman hızlıca bırakacaktır.

Pozitif duygu ve düşünceler şifaya zemin hazırlarken negatif duygu ve düşünce organlara baskı yapar ve işleyişini bozar. Beden bazen negatifleri biriktirip bir anda soruna dönüştürebildiği gibi bazen de hemen ağrı, sızı, hastalıkla kendini anlatabilir.

Bedenle bağ kurmak için aşağıdaki cümleleri kullanabilir, kendi ihtiyaçlarınıza göre bu çerçevede eklemeler yapabilirsiniz.

· Sevgili bedenimle şifa ve sağlık halindeyim.

· Sevgili ...... (midem, böbreğim gibi) bana verdiğin mesajı almaya niyet ediyorum. Görevini keyifle sürdürebilirsin. Sana güveniyorum.

· Sevgili ..... (sindirim, boşaltım gibi) sistemim, her şey yolunda, bana güven. Sen sadece görevini yap. Seni sevgi ve şefkatle destekliyorum.

· Duygularım ve düşüncelerim, birlikte en iyiye, en doğruya ilerliyoruz. İçimizde bir ve bütün olarak yaşamla uyumlanıyoruz.

· Sevgili bedenim, sağlıklı bir şekilde ideal kiloya ulaşıyorum. Hafifliyorum, zarafetime kavuşuyorum.

· Aldığım her nefeste şifa ve sağlıkla var oluyorum.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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