MUTLULUK NEREDE?

Mutluluk İçimizde ? Bu harika cümle günlük hayatımızda hafif nüktedan bir şekilde anlaşılmış da olsa, aktaran sevgili Cem Yılmaz’ a selam göndererek ve yüzümüzde bir gülümseme ile başlayalım istedim bu haftaya.

Mutlu olmak için bazı ön şartlar ve ulaşmak gereken bazı seviyeler olduğunu zannediyoruz. Bu hafta eğitim gruplarımda zannetmenin üzerine çok konuşmuşken mutluluk konusunun zanlarına da atıf yapalım istedim.

“Evlilik teklifi alırsam, arabam olursa, o işe kabul edilirsem, evimi satarsam, kilo verirsem, o yoga kampına gidersem çok mutlu olacağım.”

Mutluluk hep bir durumu, duyguyu, teklifi, statüyü ve niyetlerin gerçekleşmesini takip eden bir hal bizler için. Bizden ayrı gibi sanki.

Ben + kabul olunmuş dilek = Mutluluk

Peşinden koşarken yıllar da geçse, mutluluğun ömrü koşula ulaşınca; 1 gün. Sonra başka kelebekler peşinde mutsuzca koşmaya devam.

Bunun yerine, “Mutluluk benim doğal halim, fabrika ayarım, varlığım, yaşıyor olma halim, nefesim, doğal hakkım, dileklerimi gerçekleştirme gücümde” desem de, kırlarda huzurla koşsam. Olabilir tabii.

Aslında bizim bünyemizde, bizimle ezelden beri var olan, ama bu titreşimi kaybedince dışarıdan takviye gerektiren koşullar silsilesine dönüşüyor mutluluk.

Aradığımız kendi cevherimizi, gücümüzü keşfetmek değil de, mutluluk kavramı oluyor.

Heykeltıraş geleceğimizi temsil eden heykelini yontarken hemen bitmediği için umutsuz olmaz, kil alamazsa parasızlığı eseri bitirmesine engel olmaz, aşksız kalsa pek fark etmez bile. O, eserini oluşturuyordur neşe ile, bitmeyen bir mutlulukla. Eserin bitmiş halini hayalinde tasarlamanın ve onu yaratabileceğini bilmenin mutluluğu ile.

Bir sanatçının yaratma gücüne olan inancı ve tamamen içindeki dürtüye kulak vererek yürümesi ve yaratım sürecinde her durumu, bitmiş eseri önceden görme mutluluğuna hizmet ettiği gerçeği, ne kabul gören bir bilgidir.

İnsanlığın hayatını da şekillendirmeye muktedir olduğu bilgisini hatırlamasına niyet ediyoruz.

Ki öyleyiz. Yeter ki isteyelim ve inanalım.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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