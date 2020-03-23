Değişim dönüşüm senesi olan 2020’de her birimiz ortak paydada çok şey yaşasak da her birimizin dünyası farklı şekilde etkileniyor. Dünya gezegenimiz yeniden doğuş ilan etti ve elementlerini temizlemeye karar verdi. Zira Dünya’da bir kişilik, karar alıp verebilen bir canlı. Elementler temizlenirken insanın hareketi azaldı. Eğitimlerde üzerine uzun uzun konuştuğumuz “Bu çalışma ve yaşam sistemi ne insanın ne de dünyanın doğasına uygun” konumuz daha da anlamını buluyor. Niyet ederdik ki tüm bunlar hastalık olmadan insanın bilincinin kendiliğinden yükselmesi ile olsun.

2012’de yaşanması beklenen 3 günlük karanlık ertelenmişti hatırlarsanız. Ruhsal rehberler “İnsanlığın boyut değiştirmesi gerekiyor fakat bilinç seviyesi izin vermiyor. 3 günlük karanlık ve sonrasında boyut değişimini kaldıramayan çok insanı kaybedebiliriz. İnsana olan saygıyla erteliyoruz. Değişim her birinizin evinizde olması gereken şartlarla, şu an belirli olmayan sürede, kendi içinizde olacak” demişlerdi. Anlıyoruz ki bu zamanlar o zamanlar.

Olan her zaman hayırlıdır. İnsanlığın ortak bilinci ve ilahi sistem kabul etmeden böylesi bir değişim gerçekleşmez. Hepimiz zaman içinde bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu şiddetteki değişimi talep etmiş olabiliriz. Şimdi içinde en verimli şekilde çıkmaya bakalım. Kendimizi geliştirmek, duygularımızı tanımak için iyi bir fırsat.

Önerilerim;

· Sosyalleşmeyi azaltalım, evlerde kendi halimizde olalım.

· “Şöyle 3 günüm olsa....” dediğimiz işlerimizi, planlarımızı gözden geçirelim. Vaktimiz var, hane içerisinde dilediğimiz her şeyi yapabiliriz.

· E-kitap satın alabilir ya da pdf kitap arşiviniz varsa birbirinizle paylaşabilirsiniz.

· Daha önce aldığınız eğitimleri gözden geçirin. Belki uygulama yapmak istersiniz.

· Kaslarınızı hatırlayın, evde yapabileceğiniz egzersizleri uygulayın.

· Her gün dilediğiniz zamanda dilediğiniz kadar kendiniz, aileniz, yakınlarınız, Dünya ve insanlık için şifa niyetlerinde bulunun ve dua edin.

· Neşelenin, olaylara kaygı, endişe, korku eklemeyin.

· Ekran yerine ailenizle oyun oynayın.

· Suyu suya ve kaynaklara saygıyla kullanın.

· Lütfen kendinize iyi bakın.

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan