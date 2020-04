Özümüz yaşam, evren ve Yaradan’la aradaki bağları kuran tarafımızdır. Yaşanabilecek tüm ihtimalleri bilen ve bizi en iyiye götürmeye çalışan kıymetli parçamızdır. Öz duygu, düşünce, ego, bilinçaltı, zaman ve bedenlerle birlikte ilerlemek ister.

Kendi doğasında en kolay iletişim kurabileceğimiz parçamızdır. Doğrudan ve net bir sesle cevap verir. İstediği ve beklediği de iletişim içinde olmak, yaşamı birlikte yönetmek, tekamülü akıl ve egonun işbirliği ile tamamlamaktır. Özbenlik ile birlikte hareket etmek yaşamı kolaylaştırır ve şifayı arttırır.

Öze ulaşmak, sesini duymak, yönlendirmelerine kulak verebilmeniz için bir çalışma paylaşıyorum. Ego özün sesini taklit edebilir. Önereceğim çalışmayı her gün yaparsanız özün sesini ayırmayı başaracaksınız. Çalışmayı kendinize özel bir alanda yapmanızı tavsiye ederim. Meditasyon sırasında olanları unutma endişeniz varsa çalışmayı ses kaydına alabilir ya da biter bitmez not alabilirsiniz.

Özbenlik Meditasyonu

Sakin bir ortamda, meditatif olun. Omurganız dik duracak şekilde oturmanızı ve ya yaslanmanızı tavsiye ederim.

Uzun nefes al ve yavaş yavaş ver. Bedeninin hafiflediğini hissettiğin zaman çalışmaya başlayabilirsin.

Bir koridor düşünün, bildiğiniz bir koridor olmasın. Hayal edin, yaratıcı olun. Herhangi bir koridor olsun. Koridorun diğer ucunda bir asansör var, 7. Kattasın, asansöre yaklaştın, kapısı açıldı. 1 bahçe katı tuşuna bastın ve aşağıya inmeye başladın. Katları sayabilirsin, 6,5,4,3,2,1 bahçe katına ulaştın, kapı açıldı. Bir bahçeye çıktın. Nasıl olduğuna bak, hissetmeye çalış. Orada olan her şeyin renklerine dikkat et. Kokular duyabilirsin. İki kişilik bir oturma alanın var, Öz Benliğinin alanındasın, özünü davet et ve otur. Özün herhangi bir formda, herhangi bir şekilde gelebilir. Özün de geldi, oturdu. Onunla konuşmaya başlayabilirsin. Sesini kulaklarınla ya da kalbinle duyabilirsin. Ona temas edebilirsin. Konuşma bitince asansöre yöneldin. Tekrar geleceğini söyledin. Cevapları için teşekkür ettin. Asansöre bindin, yukarıya 7. Kata çıktın. Koridorda başladığın yerde gözlerini açabilirsin.

Özbenlik meditasyonunu uyumadan önce yapabilir, uykuya o alanda geçebilirsiniz. Ya da gün içinde uygun bulduğunuz farklı zamanlarda öze ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve cevaplarınızı not almanızı tavsiye ederim.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com