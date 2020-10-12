Para hepimizin yaşamı için önemli bir yerde duruyor. Bazen araç bazen amaç olarak hayatımızda kuvvetli bir rolü var. Hayatın akışı, hayalleri gerçekleştirmek parayla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı. Peki ya para kazanmakla ilgili bilinçaltı ne diyor?

Bilinçaltı para ile ilgili çeşitli kayıtlar barındırmış olabilir. Düşünün ki atalarınızın içinde kazanan, kazancını doğru kullanan, iyi yatırımlar yapan ve kazanan bir kişi olarak tüm ilişkilerini doğru yönetenler, parayla barışık olanlar olduğu gibi kazanamayan, kazansa da yönetemeyen, kazandıkça insan ilişkilerini yürütemeyen, parayla kavga edenler de var. DNA’nızda hepsinin bilgisi var ve sizin inançlarınıza yakın olan kayıtlar aktif oluyor.

Anne rahminden itibaren para ile ilgili çok fazla bilgi alırız. İyi ya da kötü, zor ya da kolay, temiz ya da kirli olduğu ile ilgili nice konuşmalar, hikayelere şahit oluruz. Yani paranın hayatımızdaki kimliğiyle ilgili öğrenilmiş bilgilerden kabul ettiklerimiz DNA’daki bilgiyi de çağırır ve paranın yaşamımızdaki yeri belli olur.

Paranın tanımı negatif ise kazanmak ve kazanma yolları da zorlayıcı olabiliyor. Paraya “kolay ve hep benimledir” diyenler doğal akışta para kazanabilirler. Negatif inançlar temizlendikçe paraya yeni bir kimlik atfederek süreci kolaylaştırılabilir.

Para ve kazanmakla ilgili ilişkiyi düzenleyebilmek için;

· Para ile barışıyorum.

· Para ve kazanç yollarımı şifa ile tamamlıyorum.

· Kazanıyorum ve kazancımı kolaylıkla koruyorum.

· Sevgili atalarım, kazanmanın, paranın en kolay halini yaşayan atalarımla bağ kuruyorum.

· İnsan ilişkilerimi ve kazancımı huzurla birleştiriyorum.

· Para huzurlu ve temizdir.

· Kazanmak anlamlıdır.

Bu ve benzeri cümlelerle kendinize bir ses kaydı yapıp bol bol dinleyebilirsiniz. İnançlar dönüşünce yaşamdaki yerleri de dönüşecektir.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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