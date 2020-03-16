SALGIN GEÇMİŞİNDEN ARINMAK

Günümüz teknolojisinin ve tıp bilgisinin henüz başa çıkamadığı, bizleri eve hapseden bir süreç yaşıyoruz. Para, alışveriş, ilişkiler, aile içi rol konumlandırılması gibi sayısı oldukça fazla konuya birden müdahale eden “salgın” durumunun farklı açılardan yorumlanması gerektiğini düşünüyorum.

“Bir file 10 farklı açıdan bakıp onu anladığında gerçekten tanımız olursun” savını doğru buluyorum. Yaptığım çalışmalar ve bilinçaltının rolü açısından salgının öncelikle atalar kayıtlarında değerlendirmek istiyorum. ata kayıtlarımız DNA ile her nesle üst üste eklenerek aktarılmaktadır.

Dünya tarihi boyunca defaten salgın hastalıklar yaşandı ve nice insanlar salgın hastalıklarda hayatını kaybetti. Zaman içinde her salgın hastalık ölüm, kaybetmek, yoksunluk, kıtlık, ihtiyaç olan ilaca, suya, yemeğe, insana, tedaviye ulaşamamak gibi kayıtlar barındırdı. Bu nedenle “salgın” tek başına bir kelime değil içinde ve arkasında büyük hikayeler, korkular, yoksunluklar, deneyimler barındıran bir durumdur.

Her ne kadar yaşadıklarımız eskilerden farklı olsa da korku büyümeye başladığında ve salgın yine bir şeyleri kaybetme ihtimalini gündeme getirdiğinde DNA ve bilinçaltındaki tüm hikayeler aktive olur, kodlarıyla birlikte kendisini hissettirir. Bu nedenle korku kontrolsüzce büyüdü. Korkuyu ve kendi sürecinizi kontrol altına alabilirsiniz. Sizde olan ve sizin deneyiminiz olmayan, DNA ile bedeninizde kayıtlı kodları temizleyebilirsiniz.

Çalışma önerisi

Sakin bir ortamda olun. Müzik ya da koku kullanmayın, oturabilir, uzanabilirsiniz. Bir antik tiyatro hayal edin. Tam ortasında olun, tüm atalarınızı davet edin, hepsi gelsin ve izleyici koltuklarında yerini alsın.

Onlara seslenin;

“Dünya tarihi boyunca yaşanmış, atalarımın deneyimlediği ve kayıtlarının bana ve aileme DNA ile aktarıldığı tüm salgın hikayelerinden özgürleşiyorum. Yaşamımı geçmişin salgın deneyimlerinden arındırıyorum. Ben şimdi, olduğum zamandayım. Geçmişin tüm ağırlığını, salgın ve hastalık deneyimlerinin yükünü bırakıyorum. Ben sevgiyim, ben şifayım, şifayla buluşmaya niyet ediyorum.”

Her birimizin şifayla korunmasına niyet ediyorum.

Sevgilerimle,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com