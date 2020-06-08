ŞANSLI OLMAK

Şans, yaşamın en tatlı hediyelerinden birisidir. Ahenkli yapısıyla uyum üretir. Yumuşak ve neşeli bir eli vardır şansın, yol açar, niyetlerin gerçekleşmesi için her şeyi birleştirir. Şanslı olmak yaşamın en keyifli ifadelerinden birisidir.

Yaşamın kolaylığını sağlayan, hepimiz için sürekli açık ve aktif olan şans kapıları aile aktarımlarıyla ve negatif deneyimlerle kilitliymiş ya da çok nadir açılıyormuş gibi kabul edilmiş olabilir. Ailenin geçmişinde yaşananlar, söylenen sözler ve kişinin kendi deneyimi ile birleşince sürekli açık olan şans kapıları kapalıymış gibi görülebilir hatta kilitlenebilir.

Oysa ki şans, zannettiğimizin ötesinde her zaman herkes için açık olan bir alandır.

· Öncelikle şansın herkes için olmadığı bilgisini iptal edelim. “Şans benim için açık ve aktif, ben şanslıyım” diyebilirsiniz.

· Kendinizi şanssız sınıfında gördüyseniz bunun illüzyon olduğunu kabul edin. Bu bilgiyi iptal edin. “Şans herkes içindir. Şanslı olduğuna inandığım insanlar kadar şanslıyım.” inancını benimseyip yumuşak bir geçiş sağlayın.

· Ailede yaşanan tüm şanssızlıklarla bağlarınızı kesin. “Atalarımda ve ailemde olan şanssızlıkla kader bağlarımı kesiyorum. Ben kendi kaderime gidiyorum. Kaderimde şansla şanslı olarak ilerliyorum” iç konuşmasını kalbiniz tamam diyene kadar yapabilirsiniz.

· Her güne “Bugün tüm şans kapılarım açık, ben dilediğim gibi kullanıyorum” cümlesi ve en önemlisi inancı ile başlayabilirsiniz. Söyleyerek inanç elde etmeye çalışıyoruz.

· Şanslı olduğunuzu düşündüğünüz zamanları, olayları, anları hatırlayın ve enerjisinin tüm hayatı kaplamasına niyet edin.

Yaşam pozitif inançlar ve şansla beslenmeyi hak eden şahane bir alan. Tadını çıkartın.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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