SAYGINLIK

Yaşamın en çok aranan özlenen kavramlarından birisidir saygı. Saygı duyan, duyduğu saygıyı önce kendine sonra diğerlerine doğal halle gösteren kişi saygındır. Saygı insanın kendisinde getirdiği, kullanıp kullanmamaya hayat içinde karar verdiği bir ifadedir.

Saygı öğrenilir, geliştirilir, neşe gibi bulaşıcıdır. Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir fakat saygı duymak zorundadır. Saygın duyan saygınlığın içinde “Her nasılsan seni öylece kabul ediyorum ve tüm hakların adil dağıtımına şahitlik ediyorum” ruhsal bilinç farkındalığı vardır.

Kendisine saygısı olamayan diğer insanlara nasıl saygı versin? Kendisine en kıymetli duyguyu kullanma konusunda cimri olan başkasına cömert olabilir mi? Hayatta sıklıkla saygısızlığa uğramaktan şikayet ediyorsanız “Ben hangi konuda kendime saygısızlık yapıyorum” diye sormanızı rica ediyorum. Kendinize olan saygısızlığı ortadan kaldırmadan diğer insanlardan saygı göremezsiniz.

Farklı bilinç seviyeleri ile aynı anda yaşıyoruz. Bazı ortamlarda saygılı olmak, saygın olmak çok önemli iken bazı ortamlarda saygılı davranmak aşağılayıcı ifadelerle karşılanabilir. Özellikle ergenlik dönemlerinde saygılı olanlarla alay edilir, küçümsenir. Akran zorbalığı saygılı olanı çabuk hedef alır.

Tüm zamanlarda, tüm bilinç seviyelerinde insanın doğasından gelen saygıya yer verilmesine, saygınlığın bir etiket değil doğal hal olmasına niyet ediyorum. Kendine olan saygı yaşamın zenginliğine açılan sihirli kapı olabilir.

Kendinizi dışarıdan bir göz gibi gözlemleyin, kendinize olan saygılı, saygı davranışlarınızı ölçün. Eksiğiniz varsa tamamlayın, hayattan karşılığını hızlıca göreceksiniz.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com