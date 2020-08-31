SİNDİRİMİ BİLİNÇALTI İLE ÇÖZMEK

Mide ve sindirim sistemi bedenimiz ve günlük yaşam kalitesi için çok önemlidir. Sindirimin rahat olması günlük yaşamın akışını pozitif etkiler. Hazım sorunu yaşamak ise rutinin sıkıntılı olmasına sebep olabilir.

Mide sadece yediklerimizi değil duyguları, düşünceleri, inançları da sindirmeye çalışır. Duygu, düşünce ve inançların negatif olması hazmetmeyi zorlaştırır. Bedenimizin en önemli yapı taşı inançlardır. İnandığımız her şey bedenimizin, bilinçaltımızın ve yaşamımızın mülkü haline dönüşür.

Hayatın iyilik getireceğine olan inanç sindirim sistemini rahatlatırken güvensizlik ve kaygılı duygudurumu sindirim sisteminin kesintili çalışmasına sebep olur. Dışarıya çok açık, sözlerden ve davranışlardan hemen etkilenen, alıngan kişilerde hazım sorunları kendini daha kolay gösterebilir.

Bedende her organın en az 3 duygu ve düşünce ile bağlantısı vardır. Mide korkular, ben olamamak ve haksızlıkla birlikte çalışır. Mide ve sindirim sistemini rahatlatmak için tüm bu duygulardan bağımsızlaşmayı beden ve bilinçaltı ile birlikte yönetebilirsiniz. Bu süreç için örnek bakış açısı;

· Yaşamın iyiliği ve güzelliği ile besleniyorum.

· Olanı, olmayanı, olamayanı sindiriyorum.

· Herkesin duygu ve düşüncesini iade ediyorum, ben oluyorum.

· Hazmetmek, sindirmek kolay.

· Kendimi anlamak ve ben olmak kolay.

· Varlığımı, var olmayı sindiriyorum.

Midenizin sevdiği ve sevmediği besinleri ayırmak, sevmediği besinleri damak tadınız seviyorsa zamanla barışmak da bu bakış açısıyla iyi sonuç verecektir.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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