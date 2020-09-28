Yaşamın en yorucu duygularından birisidir yalnızlık. Adı yalnızlık olsa da kendisi yalnız kalmaz, beraberinde fazlaca negatif duygu ile hareket eder. Kimi insanı hırslı yaparken kimi içe kapanık kimini sessiz kimini de öfkeli yapar.

Kendi içinde farklılıklar barındıran bir yelpazesi vardır. Yalnız kalmak, yalnız hissetmek, yapayalnız olmak, tek başınalık gibi. Her bir hali kendi içinde duygular, ifadeler belki hastalıklar içerir. Yorucu, güvensiz, yaşamla araya giren birçok duruma sebep olur.

Anne rahminde istenmemek, karşılanamayan cinsiyet beklentileri, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, sevgi-şefkat eksikliği gibi kaynakları olabilir. Anne hamilelik sürecinde yoksunluk yaşamız, maddi ya da manevi ihtiyaçları karşılanamamış olabilir. Ceninin bilinçaltı tüm bunları kayıtlayıp yaşamın konuları haline getirmiş olabilir.

Yalnızlık duygusunun ağırlığından kurtulmak için enerji alanının değişmesi gerekir. Enerji alanınızda hangi duygu hakimse evrensel yasalar gereğince benzerini çekmek zorundadır. Enerji alanı temizlemek için sözü değiştirmekle başlayalım.

· Hayattan, insanlardan yardım ve destek alıyorum.

· Yaşamın sevgisi bana yol açıyor.

· Var olduğum her yerde sevgi ve huzurla karşılanıyorum.

· Yaşam bana kucak açıyor, şefkatle destekliyor.

· Yalnızlık bir seçimdir, dilediğim zaman yalnız kalırım dilediğimde hayatı paylaşırım.

· Yaşamımı güvenir, sevgi dolu, destekleyen insanlarla paylaşmayı seçiyorum.

· Her konuda, anlamda ve her yerde destekleniyorum.

Sözünüzden “Yalnızım, çok yalnız hissediyorum” gibi cümleleri çıkartıp yerine yukarıdaki bakış açısı ile kurulmuş cümleleri alarak ve sıklıkla söyleyerek inanç oluşturabilirsiniz. İnançlar kendini gerçekleştirir.

Yaşamı sevgi ve huzurla paylaşmanıza, destek almanıza niyeten,

Sevgiyle,

Ebru Demirhan

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