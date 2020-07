YARINA GÜVENMEK

Gelecek, insan sayısı kadar tanıma sahip geniş bir kavram. Düşüncelerden, duygulardan, yaşanmışlıkların tekrarından ya da yaşamak istemediklerimizden korkmak, hayal etmek gibi içsel farklı alanlardan beslenir geleceğin tanımı.

Bireysel süreçlerimizle birlikte toplumsal ve küresel tüm süreçler gelecekle ilgili duygularımızı belirleme gücüne sahip olabiliyor. Ani olaylar, toplumsal değişimler, küresel etkenler geleceğe dair duygularımızda, düşüncelerimizde pozitif ve negatif dalgalanmaya sebep olabiliyor. Gelecek kavramımız tüm bu etkenlerle birlikte sabit bir tanım olmaktan çıkıp değişken bir yapıya bürünüyor.

İnsanlık tarih boyunca geleceği bilmek istemiş, çeşitli yollarla gelecekle bağlantıda olmaya çalışmıştır. Tüm bu süreç ve çabalar göstermiştir ki, gelecek her an yeniden yazılmakta. Geleceği bilmeye çalışmak yerine geleceği tasarlamak verimli sonuç üretiyor.

Her “an” mutlak olasılıklar üretiyor. Her gerçekleşen olasılık geleceğin seyrini bir önceki sürece göre değiştiriyor. Bu yüzden tahmin etme çabası nafiledir, tüketicidir. Enerjiyi tasarlamakta ve üretkenlikte kullanmak an ve gelecek için daha gerçekçidir.

Gelecek ile barışmak için zamanla barışmanızı öneririm. Zamanın her aşaması çok kıymetlidir. Geçmişi geçmişe iade edip anda kalabilmek geleceğin şekillenmesinde çok kuvvetli rol oynar. Geriye bakarak ileriye yürüyemezsiniz. Geleceğe keyifle gidebilmek için geçmişe yerini verip anda kalma çalışmaları yapmanızı öneririm.

· Anda kalmayı gülmek kolaylaştırır. Gülümsemekten kahkaha atmaya açılan tüm yelpaze sizi anda tutacaktır.

· Su içmek an ile kolayca buluşmanın diğer yolu. Su için ve bu süreyi var olmaya atıfta bulunarak geçirin.

· Kalbinizi duymaya çalışın. Duyabiliyorsanız kendinizi onun ritmine bırakın. Duyamıyorsanız nabzınızı dinleyin ve ritme uyun. İşte yaşamın ahengiyle andasınız.

Anda kalmayı başardıkça ve duygularınızı pozitife çevirdikçe geleceğinizi yazma ritminiz de değişiyor. Tekrar eden döngüleri kırıp yeni hikayeler yazma gücünü böyle kazanabilirsiniz.

Zamanı sevin, o sizi seviyor J. Geleceğinizi tasarlayın ve gücünüzü tasarladığınız geleceğe verin istemediklerinize değil. Yaşamın ve anın hediyeleri sizinle olsun,

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

