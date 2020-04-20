YAŞAM ENERJİSİ DOLMAK

Yaşam, en verimli kaynaklardan birisidir. Her ana bizimle olan, nefesle devam eden, sürekli dinamik olan neşeli bir kaynaktır. Yaşamın enerjisi “ben” kavramında yerini buldukça akış başlar. Yaşamla birlik ve bütünlük içinde olmak yaşanılanların anlamını yüceltir.

Yaşam üzerine pozitif ve negatif çok anlam yüklediğimiz bir kavramdır. İmine göre çok zor kimine göre çok lezzetlidir. Kimine göre gölgede kalıp güvenli alan oluşturmak gerekirken kimine göre en önde yer alınmalıdır.

İçinde olduğumuz dönem ve diğer tüm zamanlarda yaşamla birlik içinde olabilmek, yaşam enerjisi ile birlikte hareket doğanın kendi ritmine uygun olacaktır. Dünyaya “yaşamak”, yaşarken öğrenmek için geliyoruz. Öğrendiğimiz her şeyin kendimize, tekamülümüze ve ortak bilince katkısı var. yani birlikte öğreniyoruz ya da ...

Tüm zamanlarda yaşam enerjinizi besleyecek müziklerle, yiyeceklerle, hayallerle, duygularla birlikte olmaya bakın.

“Yaşamın kaynağına ve enerjisine bağlanıyorum”

“Yaşamın enerjisi ile besleniyorum”

“Yaşamın neşesi ile doluyorum”

“Yaşanılacak olanı yaşamın kaynağından gelen huzurla birleştiriyorum”

Gibi cümleler yaşamla birlik bilincinize destek olacaktır.

Her birimizin yaşamla birlik içinde olmasına niyeten,

Şifa olsun,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com