Hepimiz birçok yetenekle geliyoruz. Ailemizin hayallerini ve beklentilerini karşılamak, kendimizi bulmamızın vakit alması, toplumsal normlar, baskılar, akran zorbalıkları gibi çeşitli etkenlerle yeteneklerimizi keşfetmemiz erteleniyor. Zamanın içinde kendimizi bulmaya çalışırken yeteneklerimizi de arıyoruz çünkü onlar önemli parçamız.

Yetenek denildiğinde akla şarkı söylemek, resim - heykel yapmak gibi sanatsal özellikler geliyor. İnsan nice yeteneklere sahipken yeteneğin akıllarda sadece sanatsal olarak kayıtlanması oldukça büyük eksiklik.

Çözüm bulmak yeteneklerin en önemlisi. Çözüm bulduğumuz kadar yetenekliyiz. Çözüm kadar çözümsüzlük de bir yetenek. Olayları, durumları, ilişkileri çözüm tarafından ele almak yeteneği pozitifte tam tersi çözümsüzlükle ilerlemek negatifte kullanmayı getirir.

Doğayla bağ kurmak, şifayı kullanmak, doğru kişilere doğru şekilde yardım etmek, ihtiyaçları görmek ve doğrudan ihtiyacı gidermek, geleceğini tasarlamak, hayal kurmak ve gerçekleştirmek, başkalarına ilham olmak, zamanını verimli kullanmak, insanlara bağımlı olmak yerine bağlı olmakta kalmak, farklı düşünerek aynı durumdan farklı çıkarımlarda bulunmak … Ve daha nice yetenekler var her birimizin içinde.

“Yeteneğim yok” cümlesi henüz yeteneğimi keşfedemedim demek. Bazen insan kendiyle buluşurken yeteneklerini fark ediyor bazen de yeteneklerini fark edince kendisiyle daha derin bağ kuruyor. Yöntemin ne olduğunun önemi yok. Önemli olan kendiyle barışık, kendinin farkında ve yeteneklerini aktive edebilen kişi olmak.

· Kendimi görüyor ve kabul ediyorum.

· Yeteneklerimi anlamaya, tanımaya, hayata geçirmeye niyet ediyorum.

· Yaşamın tüm renkleri benimle birlikte, çeşitliliğimi kabul ediyorum.

· Kendimi tanıyor, anlıyorum.

· Kendimi kendime açıyorum.

· Yeteneklerimi görüyor, duyuyor, hayata aktarıyorum.

Bu bakış açısı yeteneklerle buluşmanızı kolaylaştıracaktır. Kendini keşfeden, kabul eden ve yeteneklerini aktive eden herkes nesillerine kolaylık mirası bırakır.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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@ebrudemirhan.ytm