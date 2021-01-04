YETİŞEMİYOR MUSUN?

Hayat akıp gidiyor. Sürekli bir şeylere yetişmek zorunda kalıyoruz. Günlük işler üstümüze geliyor, bazen kendimizi sıkışmış hissediyoruz. En sık söylediğimiz cümlelerden birisi de “Yetişemiyorum” oldu.

Herkesin yetişememe konusu farklı. Kimimiz para, kimimiz kazanç konusunda yetişemiyoruz. İhtiyaçlar artıyor, içinde olduğumuz süreçte kazanç miktarı değişmiş olabilir. Kazancı hayata denklemekte yetişmek zorlamış olabilir.

Kazancı artırmaya yönelik yeni bakış açısına ve inanç temizliğine ihtiyaç olabilir. Para ve kazancın arkasında fazlaca negatif inanç olabilir. Fark edip yeni inançlar besleyerek yer değiştirebilirsiniz. Örneğin “Çok çalışmadan para kazanılmaz” inancını “Yeterince çalışarak kazanabiliyorum” inancı ile yer değiştirebilirsiniz.

Kimimiz zamanı verimli kullanmakta zorlanıyor. İşerin günlük akışa yerleştirilmesi, akışı bozan sürprizlere hazırlıklı olmak için zamanla uyumlanmaya ihtiyacımız var. Zaman kendi rutininde akarken onu yakalamak için çok çaba sarf ediyoruz. Zamanı her anlamda kazanç sağlayan bir akış olarak düşünelim.

Oysa ki zamanla uyumlanarak onunla birlikte hareket edebiliriz. Zamanla uyumlanmak birçok anlamda tamamlama duygumuzu besleyecektir.

İhtiyacımız olan her şeyle uyumlanmaya, yaşamın zenginliğinden faydalanmaya niyeten,

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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