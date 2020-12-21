YILBAŞINDA GELECEĞİ TASARLAMAK

Her yeni yıla birçok hedefle giriyoruz. Büyük hayaller ve umutlar besliyor, planlar yapıyoruz. Sigarayı bırakıp kilo vermek, her sabah yürüyüş yapmak, spor yapmak, iş değiştirmek, evlenmek… Planların listesi uzuyor da uzuyor.

İdeal bir kimlik oluşturup onu gerçekleştirmek için yeni yılın enerjisinden faydalanmak istiyoruz. İyi bir fırsat gibi geliyor olmakla birlikte bir iki gün içinde idealize olmayan halimize geri dönüyoruz. Kendimize kızıyor, baştan başlamak için sonraki yıla kadar tüm planları askıya alıyoruz.

Yılbaşı, yeni yıl plan yapmak için verimli bir süreç olmakla birlikte her yeni senenin bizden beklediklerinin olduğunu da fark etmemiz gerekiyor. Her yıl kendi enerjileriyle gelir. Bazen sakin ve durağan bir enerjisi vardır ve yeni iş, bol kazanç planlarımızla uyuşmaz, boşuna emek harcamış olabiliriz. Bazen “Bu sene dinleneceğim” deriz yılın enerjisi çok aktiftir bizi harekete geçmek için zorlar.

Geleceği tasarlamak için isteklerimizi, planlarımızı belirleyelim ve yeni yılın enerjilerini de takip edelim. Enerjiyi doğru kullanarak planlanan hedeflere daha keyifle ulaşabiliriz. Gelecek varlığımızın devamını ifade edeceğimiz alandır. Hepimiz için en verimli alanda var olabilmek için içimizdeki evrenle dışımızdaki evreni uyumlamak iyi sonuçlar üretecektir.

Planlarınızı ve hedeflerinizi kendiniz tanıyarak yapmanızı öneririm. Sana her sabah erken uyanıp yürüyüşe çıkmak uygun değilse yürüyüş planını sana en uygun şekilde organize edebilirsin. Yapamadığın eylemler için kendini sıkıştırıp zorlamak yerine yapabileceğin bir şekilde planlayabilirsin.

Yaşamın ve yeni yılın enerjisinin hepimize bereketli, verimli olmasına niyet ediyorum.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com

@ebrudemirhan.ytm