YILBAŞINDA ZENGİN OLMAK

Yılbaşı ile ilgili fikrimiz genellikle zenginlikle eşleşir. Yılbaşı ve zenginlik deyince de ilk aklımıza gelen büyük ikramiye ile kurduğumuz hayaller. Yüzümüzü güldüren, içimizi ısıtan birçok hayallerin yanında da zihnimizin derinlerindeki “olmaz ki, bana çıkmaz ki” sesinin gölgesi ile beklenti halindeyiz.

Yılbaşı ikramiyesinin size ulaşması için ona inanmanızı, “Yılbaşı ikramiyesi bana çıkıyor.” “Yılbaşı ikramiyesinin bana çıkmasına niyet ediyorum.” cümlelerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Büyük ikramiyeler ona çok inananları sever ?

Parasal zenginlikle birlikte manevi birçok zenginliğe de kapı aralar her yeni yıl. Kendimizle ilgili yeni kararlar alırız. Yenilenmek isteriz. Yükleri bırakmak için girişimlerde bulunuruz. En çok da bağımlılıkları içimizden çıkartmak için kendimize söz veririz. Kendimize inandığımız, yüklerin, bağımlılıkların altındaki verimi ortaya çıkartmak istediğimiz yepyeni bir başlangıç fırsatıdır yılbaşı.

Niyetlerimizin bol olduğu, hayatımızı daha fazla huzur, sevgi, güven, kazanca yönelttiğimiz, içimizdeki yetenekleri ortaya çıkartmak için adım attığımız yılbaşında ve sonrasında tüm dilekleri gerçekleştirme gücü diliyorum. Evrensel sistem ve akışla büyük hizalnmaya niyet edebilirsiniz.

Sevgi ve şifayla,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com

@ebrudemirhan.ytm