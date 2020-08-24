ZENGİNLİKLE BAĞ KURMAK

Yaşam çeşitli zorlukları barındırdığı gibi farklı zenginlikleri de barındırır. Seçimlerimiz, atalardan ve büyük geçmişten gelen negatif bağlar, içinde büyüdüğümüz aileler ve ortamlar, olgunlaşmamıza aracı olan kurumlar zenginlikten ne seviyede pay alacağımızı farkında olmadan kodlamış olabilir.

Toplumdan topluma değişmekle birlikte zor olana genellikle kıymet atfedilir. Zoru başarmak, zor olanı almak ve yaşamı taçlandırmak üzerine filmler izler, şarkılar dinleriz. Aşkın zor olanı dünya kayıtlarına geçer, Leyla le Mecnun olur. kolay ve güzel aşklar pek de dile gelmez. Huzuru zoru başararak satın almak anlamlıdır ki huzur kıymetli olsun.

Kolay olana değerini ve yeri birlikte iade edelim. Kolay olan hakkaniyetli kısa yoldur, herkese iyi gelir. Zor için harcadığımız enerjiyi kendimize, yaşamımıza, sevdiklerimize ayırmamıza yardımcı olur. İç sesimizle kendimize soralım, “Zoru seven kim? Ben miyim yoksa başkalarının sesi ile olgunlaşmış bir kodlama mı?” Her kimden, hangi olaydan, içsel olarak hangi ihtiyaçtan geliyorsa hızlıca özgürleşelim.

Zenginliklerle buluşmak için çok çaba sarf edilmesi gerektiği, zenginliği elde etmenin ve korumanın da zorlukları DNA’mızda, kulaklarımızda, bilinçaltımızda hallice yer edinmiştir. Oysa ki herkes kendi yolundan ve seçimlerinden sorumludur. Diğerlerinin hikayelerini diğerlerine bırakabilirsiniz.

· Zor olanı zorluğa iade ediyorum. Kolay ve keyifli olanla eşleşiyorum.

· Yaşamın zenginliği ile kolayca bağ kuruyorum.

· Yaşamın anlamlı ve keyifli bir parçası olmaya niyet ediyorum.

· Zekam hakkaniyetli kısa yollar bulmaya uygun.

· Kendim ve herkes için en verimli olanı en kısa zamanda yapıyor, kendime zaman tanıyorum.

· Zenginlikle barışıyorum.

· Her konuda ve anlamda zenginliğin kolay ve keyifli olduğuna inanıyorum.

Kendinize bir iyilik yapıp kolay olanla ve zenginlikle barışmanıza niyet ediyorum.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

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